FC Schalke 04: Hoffnung zerschlagen! Geraerts verkündet bittere Nachricht von Ouedraogo

Als Assan Ouedraogo die Reise ins Trainingslager nach Albufeira (Portugal) mit antrat, war bei einem oder anderen Fan die Hoffnung da, dass das Juwel schon bald wieder auf dem Platz steht. Diese Hoffnung ließ Schalke-Trainer Karel Geraerts nun platzen.

Der 17-Jährige wird nach seiner schweren Verletzung noch etwas mehr Zeit benötigen, kehrt im Trainingslager noch nicht ins Mannschaftstraining zurück. Der FC Schalke 04 muss beim Rückrundenauftakt definitiv auf ihn verzichten.

FC Schalke 04: Ouedraogo fällt noch länger aus

Satte 31 Spieler hat der FC Schalke 04 mit ins Trainingslager genommen. Neben fünf Spielern aus U19 und U23 reisten auch alle angeschlagen beziehungsweise verletzten Spieler mit. Nur Sebastian Polter blieb aufgrund eines anstehenden Arzttermines nach seiner Leisten-OP erst einmal in Gelsenkirchen, könnte aber nachreisen.

Assan Ouedraogo ist im Trainingslager auch mit dabei, am Mannschaftstraining nimmt der 17-Jährige aber nicht teil. Bei der U17-WM in Indonesien zog sich das Schalke-Juwel einen Riss der vorderen Syndesmose zu, fällt schon seit Mitte November aus. Mit einer zeitnahen Rückkehr ist nicht zu rechnen.

„Wird noch keine Option sein können“

„Auch Assan Ouédraogo wird noch etwas Zeit benötigen, bis er wieder komplett fit ist. Beim Rückrundenstart wird er noch keine Option sein können“, erklärte Trainer Karel Geraerts im Trainingslager in Albufeira und sagte: „Wir haben bewusst auch diejenigen Spieler mitgenommen, die nach ihren Verletzungen noch nicht wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können.“

Das Team soll im Trainingslager zusammenwachsen. „Ich finde es sehr wichtig, dass wir als Mannschaft mehr als eine Woche nahezu rund um die Uhr zusammen sind. Wir wollen auf dem Platz hart arbeiten, aber auch abseits des Trainings als Team weiterwachsen. Ein Trainingslager bietet dafür die perfekte Gelegenheit, um sich noch besser kennenzulernen. Ich mag die Atmosphäre in einem Trainingslager und bin sehr froh, dass wir neun gemeinsame Tage in Albufeira verbringen“, so Geraerts.