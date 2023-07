So schnell kann eine Saisonvorbereitung vorbei sein. Mit dem 2:2-Unentschieden gegen Twente Enschede schaltet der FC Schalke 04 endgültig in den Wettbewerbsmodus. In weniger als einer Woche wartet der Hamburger SV und die 2. Liga.

++ Nächster Abgang steht bevor! Sein Wechsel ist eigentlich nur noch Formsache ++

Im letzten Test konnte Thomas Reis einige wichtige Erkenntnisse für den Saisonstart sammeln. Dabei muss er sich nun aber auch die Frage stellen, ob er an einem Spieler des FC Schalke 04 vielleicht gar nicht mehr vorbeikommt.

FC Schalke 04: Juwel dreht auf

Gegen Twente schickte Thomas Reis seine mutmaßlich stärkste Elf ins Rennen, die auch gegen den HSV starten könnte. Erst tief in der zweiten Hälfte kamen die für Testspiel typischen Massen-Wechsel, die das Team nochmal kräftig durcheinander wirbelten.

++ Fans können nicht fassen, was sie beim Twente-Test sehen – „Darf nicht wahr sein“ ++

Einer der Spieler, der nach einer knappen Stunde kam, war Assan Ouedraogo. Das 17-jährige Juwel begeisterte die Fans auch prompt mit feiner Technik und einigen Chancen, die er mit klugen Pässen kreierte. Hat der FC Schalke 04 seinen kommenden Superstar schon in den eigenen Reihen?

Fans sind hin und weg

Eine Frage, welche die Anhänger mit einem deutlichen „Ja“ beantworten würden. Vielfach fordern sie nach dem Twente-Test, dass Ouedraogo gegen den HSV in der Startelf stehen sollte. „Ouedraogo heute bester Mann auf dem Feld gewesen“, kommentierte ein Fan den Auftritt bei Twitter.

„Er ist genau der Spieler, den wir im Mittelfeld brauchen“, meinte ein anderer. „Assan muss gegen den HSV starten. Selten so einen technisch begabten Spieler gesehen, der aber auch schon physisch so krass ist“, fordert ein dritter Fan. Oder auch ein anderes Beispiel: „ASSAN OUEDRAOGO MUSS STARTEN GEGEN HSV.“

FC Schalke 04: Reis hatte andere Pläne

Ob sich Thomas Reis damit beschäftigt? Der Coach hatte stets darauf verwiesen, dass man Ouedraogo langsam aufbauen und nicht zu früh überlasten dürfe. Allerdings kann auch er sich nicht vor dem Potenzial des Nachwuchs-Stars verschließen.

Weitere Nachrichten bekommst du hier:

Denkbar, dass Reis gegen den HSV zunächst abwartet, wie es für den FC Schalke 04 läuft und dann entscheidet, ob er seinen Youngstar bringt. In den Folgewochen könnte es dann zu Startelfnominierungen kommen.