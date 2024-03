FC Schalke 04: Bitterer Ouedrago-Dämpfer – Geraerts verkündet es

Jetzt wird es richtig ernst in Gelsenkirchen. An den kommenden Wochenenden hat der FC Schalke 04 richtige Bretter vor der Brust. Am Freitag (1. März) empfängt man Tabellenführer St. Pauli in der Veltins-Arena, eine Woche später ist Paderborn zu Gast. Auch die anschließenden Gegner kommen alle aus der ersten Tabellenhälfte.

In dieser wichtigen Phase hätte der FC Schalke 04 positive Meldungen gut verkraften können. Einen Hoffnungsschimmer, einen Lichtblick, dass es sportlich wieder besser wird. Das Comeback von Assan Ouedraogo wäre eine solche Nachricht gewesen. Doch das Gegenteil ist der Fall.

FC Schalke 04: Schlimme Verletzung

Seit Ende Oktober hat Ouedraogo nun schon kein Spiel mehr für die Knappen absolviert. Zunächst fehlte er wegen einer Oberschenkelverletzung. Nur widerwillig ließ Schalke ihn daher im November zu U17-WM nach Indonesien reisen. Dort kam es zum Drama.

Im Spiel gegen Neuseeland kassierte er einen fiesen Tritt, bei dem sich das 17-jährige Juwel einen Syndesmosebandriss zuzog (hier mehr erfahren). Seitdem musste er pausieren. Erst vor Kurzem stieg er wieder ins Training des FC Schalke 04 ein. Doch ein Einsatz gegen den Tabellenführer am Freitag kommt für ihn zu früh! Ein Dämpfer für die Comeback-Hoffnungen.

Geraerts spricht Klartext

Das verriet Trainer Karel Geraerts auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen St. Pauli. „Assan macht seine Schritte“, berichtete er von seinen Trainingseindrücken. „Trotzdem kommt das Spiel am Freitag für ihn noch zu früh.“

Dennoch betont er auch, dass er mit den Fortschritten des Juwels durchaus glücklich sei. Darüber, ob es dann gegen Paderborn definitiv zum Comeback reichen könnte, verlor Geraerts kein Wort.

FC Schalke 04: Zukunft ungeklärt

Für Ouedraogo könnte es dann der Auftakt einer kleinen Abschiedstournee werden. Noch immer ist seine Zukunft auf Schalke ungeklärt. Ein Wechsel im Sommer gilt seit einigen Monaten als das wahrscheinlichste Szenario.

Zahlreiche Top-Klubs aus der Bundesliga und dem Ausland sollen an ihm interessiert sein. Dank einer Ausstiegsklausel könnte das Mittelfeldjuwel den FC Schalke 04 frühzeitig verlassen.