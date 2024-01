FC Schalke 04: Jetzt herrscht Gewissheit! Wilmots bestätigt Ouedraogo-Hammer

Bislang wurde nur darüber spekuliert, jetzt ist es offiziell bestätigt: Assan Ouedraogo besitzt eine Ausstiegsklausel! Das Top-Talent kann den FC Schalke 04 somit in diesem Sommer definitiv verlassen – und das, ohne dass S04 sich dagegen wehren kann.

Noch ist bei Assan Ouedraogo allerdings keine Entscheidung gefallen. Der neue Sportdirektor Marc Wilmots kündigte Gespräche mit dem 17-Jährigen an. Noch ist die Hoffnung da, ihn über den Sommer hinaus zuhalten.

FC Schalke 04: Wilmots bestätigt Ouedraogo-Klausel

Assan Ouedraogo ist vermutlich der begehrteste und talentierteste Spieler im Kader des FC Schalke 04. Schon seit längerem gibt es Berichte über eine Ausstiegsklausel. Nun hat Wilmots die Berichte bestätigt: „Es ist einfach: Er hat eine Klausel“, sagte er auf einer Pressekonferenz zur Situation um Ouedraogo.

Die Hoffnung hat er aber noch nicht aufgegeben: „Da müssen wir uns jetzt mit ihm und seinen Vater an den Tisch setzen. Was will er? Gibt es noch eine offene Tür, wo er vielleicht bleiben möchte? Da müssen Andre und ich ein Gespräch führen“, erklärte Wilmots den Plan.

Ouedraogo müsse entscheiden, was er für seine Karriere wolle: „Spielen oder nicht spielen. Geld sofort oder Geld später. Ich hätte es lieber, wenn er bei uns noch ein bisschen kickt. Aber das habe ich nicht in der Hand. Da müssen wir abwarten“, so Wilmots.

Wechselt Ouedraogo zum FC Bayern München?

Zuletzt nahmen die Gerüchte um Ouedraogo wieder Fahrt auf. Der FC Bayern München soll stark interessiert sein, habe dem 17-Jährigen sogar schon einen Fünfjahresvertrag bis 2029 angeboten. Die Ausstiegsklausel, die laut Medienberichten rund 15 Millionen Euro betragen soll, seien die Bayern demnach bereit zu zahlen (Hier mehr dazu!).