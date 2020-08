FC Schalke 04 – Aris Saloniki: Fährmann rettet königsblauen Sieg über die Zeit

Der FC Schalke 04 wird zum Ende des Trainingslagers in Längenfeld doch noch einen Test abhalten. Die Partie am Freitagmittag heißt: FC Schalke 04 – Aris Saloniki.

Nach den bisherigen Testspiel täte dem FC Schalke 04 gegen Aris Saloniki ein Sieg sicherlich richtig gut.

FC Schalke 04 – Aris Saloniki im Live-Ticker

Wie schlägt sich der FC Schalke 04 gegen Aris Saloniki? Hat der Club den positiven Corona-Test gut verdaut?

Alle Infos zum Testspiel zwischen FC Schalke 04 und Aris Saloniki bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

FC Schalke 04 – Aris Saloniki 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Kutucu (47.)

----------------

Die Aufstellung:

Schalke 04: Fährmann - Rudy (76. Becker), Kabak, Nastasic (68. Thiaw), Oczipka (76. Mendyl) - Stambouli (61. Boujellab) - Bentaleb (46. Harit) , Bozdogan (46. Matondo) - Serdar - Uth, Skrzybski (46. Kutucu)

----------------

90.+2 Minute: Es bleib dabei Schalke gewinnt durch den goldenen Treffer von Kutucu zu Beginn der zweiten Hälfte. Bedanken muss sich die ganze Mannschaft aber bei Ralf Fährmann. Der Keeper hält am Freitag einfach alles, was auf seinen Kasten kommt. Sieg für Königsblau.

88. Minute: Ecke für Aris. Der Ball kommt von rechts, doch Schalke kann klären.

82. Minute: Knapp zehn Minuten noch. Rettet Schalke den Sieg über die Zeit?

78. Minute: Gute Aktion von Thiaw, der eine Flanke der Gegner im letzten Moment zu klären weiß.

74. Minute: Wieder kommt Aris zum Abschluss diesmal muss aber nicht mal Fährmann eingreifen.

65. Minute: Die aufregenden Anfangsminuten der zweiten Halbzeit sind vorüber. Jetzt verflacht das Spiel wieder ein wenig.

58. Minute: Wieder Fährmann. Die Königsblauen hinten auf einmal vollkommen von er Rolle. Nur ihr Keeper bleibt cool. Erst faustet der Rückkehrer einen Kopfball raus und auch die anschließende Flanke holt er sich.

54. Minute: Nächste Glanztat von Fährmann. Soviel zum Thema wach. Nach einem Einwurf schläft die ganze Hintermannschaft der Schalker. Fetfatzidis tanzt alle aus scheitert am Ende aber an Fährmann.

51.Minute: Da haben sich die Wechsel des FC Schalke 04 doch gleich bezahlt gemacht. Die Knappen wirken jetzt viel wacher und zielstrebiger nach vorne.

47. Minute: Toooooooooor für Schalke!

Blitzstart vom neuen Mann Kutucu setzt sich stark durch und trifft mit links gegen Salonikis Torwart.

46. Minute: Schalke stößt gekonnt zur zweiten Halbzeit an.

45. Minute: Kurz vor der Halbzeit die beste Möglichkeit für Aris. Nach einem Freistoß verlieren die Königsblauen im Strafraum die Orientierung. Fährmann kann einen Kopfball gerade so noch abwehren. Danach ist Halbzeit.

40. Minute: Starke Aktion von Bentaleb. Nach einer Ecke setzt sich der Mittelfeldmann im Strafraum per Kopf durch – trifft aber nur den Pfosten.

31. Minute: Das Spiel dreht sich langsam. Saloniki hat eine gute Freistoßgelegenheit. Doch der Ball verfehlt den Schalker Kasten um wenige Zentimeter.

24. Minute: Trotz allem wirkt der Auftritt der Schalker sehr viel souveräner, als man das zuletzt gesehen hat. Fehlen nur noch die Tore.

18. Minute: Glanztat von Fährmann! Saloniki kontert die Schalker aus. Doch Fährmann bleibt ganz ruhig und klärt gegen den herannahenden Stürmer.

13. Minute: Serdar vergibt die erste gute Möglichkeit der Partie. Aus 16 Metern zentraler Position schießt er dem gegnerischen Torwart in die Arme. Direkt im Anschluss vergibt Skrzybski eine weitere Gelegenheit aus spitzem Winkel.

11. Minute: Nächster Freistoß, getreten von Rudy. Der Ball fliegt einmal durch den gesamten Strafraum zu Stambouli, der diesen aber nicht verwerten kann. Nach großer Kreativität sieht das Spiel bisher nicht wirklich aus.

6. Minute: Ruhiger Beginn beider Mannschaften. Einen gefährlichen Vorstoß von Mark Uth stoppten die Griechen per taktischem Foul. Den Freistoß vergab Königsblau ungefährlich.

1. Minute: Los geht die wilde Fahrt

12.50 Uhr: Ebenfalls interessant: Sebastian Rudy wird wohl auf der Position des rechten Verteidigers zum Einsatz kommen. Ob dieser Plan aufgeht? In zehn Minuten wissen wir mehr.

12.33 Uhr: Die Aufstellung ist bekannt. Große Überraschung bei den Knappen: Nabil Bentaleb beginnt von Anfang an. Der Mittelfeldmann galt lange Zeit als sicherer Verkauf. Nun ist er zurück in der Mannschaft.

12.26 Uhr: In gut einer halben Stunde geht es in Kematen los. Die Schalker sind pünktlich eingetroffen und wärmen sich auf.

11.30 Uhr: Die bisherigen Testspielergebnisse der Knappen sind überschaubar. Gegen den VfL Osnabrück gab es zwar einen 5:1-Sieg. Danach folgten allerdings zwei ganz bittere Pleiten. 4:5 gegen den SC Verl und 1:3 gegen KFC Uerdingen.

10.02 Uhr: Nicht dabei sein wird Weston McKennie. Der US-Amerikaner reiste bereits gestern in Richtung Turin. Dort wird er heute den Medizincheck abslovieren und vermutlich auch seinen neuen Vertrag bei Juventus unterschreiben.

Freitag, 28. August, 7.47 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Schon bald rollt der Ball. Findet das Trainingslager der Schalker einen versöhnlichen Abschluss?

16.22 Uhr: Das Testspiel hat in gewisser Weise eine brisante Note. Die Fans vom S04-Gegner Aris verbindet ausgerechnet eine Fanfreundschaft zu einigen Fangruppierungen von Schalke-Erzrivale Borussia Dortmund.

13.13 Uhr: Zum Gegner: Aris Saloniki wurde in der vergangenen Saison Fünfter in der griechischen Super League. Damit stehen sie in der Qualifikation zur Europa League. Trainer ist Michael Oenning. Er war bereits Borussia Mönchengladbach, den VfL Bochum, den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV tätig.

12.49 Uhr: Zuschauer sind bei dem Spiel zugelassen. Insgesamt dürfen auf Basis der aktuellen Hygienebestimmungen 736 Zuschauer ins Stadion. Tickets gibt es allerdings erst vor Ort kurz vor dem Spiel.

12.17 Uhr: Normalweise waren für Morgen zwei Testspiele geplant. Bislang hat der FC Schalke allerdings nur einen Gegner bekannt gegeben. Um 13 Uhr trifft Schalke auf den griechischen Erstligisten Aris Saloniki.

-----------------------

Mehr zum FC Schalke 04:

-----------------------

11.55 Uhr: Der FC Schalke 04 ist im Trainingslager in Längenfeld. Eigentlich hätte schon am Montag das erste Testspiel gegen die Würzburger Kickers stattfinden sollen. Wegen einer Coronainfektion beim FC Schalke musste der Test allerdings kurzfristig abgesagt werden. Hier alle Infos!

Donnerstag, 11.23 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das nächste Testspiel des FC Schalke 04.