FC Schalke 04 – Aris Saloniki im Live-Ticker: Gegner gefunden – Testspiel findet statt

Der FC Schalke 04 wird zum Ende des Trainingslagers in Längenfeld doch noch einen Test abhalten. Die Partie am Freitagmittag heißt: FC Schalke 04 – Aris Saloniki.

Nach den bisherigen Testspiel täte dem FC Schalke 04 gegen Aris Saloniki ein Sieg sicherlich richtig gut.

FC Schalke 04 – Aris Saloniki im Live-Ticker

Wie schlägt sich der FC Schalke 04 gegen Aris Saloniki? Hat der Club den positiven Corona-Test gut verdaut?

Alle Infos zum Testspiel zwischen FC Schalke 04 und Aris Saloniki bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

FC Schalke 04 – Aris Saloniki -:- (-:-)

Tore:

Anstoß: 13 Uhr

Ort: Stadion Kematen

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.13 Uhr: Zum Gegner: Aris Saloniki wurde in der vergangenen Saison Fünfter in der griechischen Super League. Damit stehen sie in der Qualifikation zur Europa League. Trainer ist Michael Oenning. Er war bereits Borussia Mönchengladbach, den VfL Bochum, den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV tätig.

12.49 Uhr: Zuschauer sind bei dem Spiel zugelassen. Insgesamt dürfen auf Basis der aktuellen Hygienebestimmungen 736 Zuschauer ins Stadion. Tickets gibt es allerdings erst vor Ort kurz vor dem Spiel.

12.17 Uhr: Normalweise waren für Morgen zwei Testspiele geplant. Bislang hat der FC Schalke allerdings nur einen Gegner bekannt gegeben. Um 13 Uhr trifft Schalke auf den griechischen Erstligisten Aris Saloniki.

11.55 Uhr: Der FC Schalke 04 ist im Trainingslager in Längenfeld. Eigentlich hätte schon am Montag das erste Testspiel gegen die Würzburger Kickers stattfinden sollen. Wegen einer Coronainfektion beim FC Schalke musste der Test allerdings kurzfristig abgesagt werden. Hier alle Infos!

Donnerstag, 11.23 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das nächste Testspiel des FC Schalke 04.