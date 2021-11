FC Schalke 04: Peinliche Panne im Stadion – Fans trauen ihren Ohren nicht

Fast wäre es im Jubel untergegangen. Als sich die torreiche Achterbahnfahrt des FC Schalke 04 gegen Sandhausen dem Ende neigte, wurde im Stadion die Einwechselung von Can Bozdogan verkündet.

Eine peinliche Panne, denn das Eigengewächs hat den FC Schalke 04 vor drei Monaten verlassen.

FC Schalke 04: Peinlich-Panne bei Sandhausen-Heimspiel

Bei einem Dreifach-Wechsel kann man schon einmal durcheinanderkommen.

Beim FC Schalke 04 leisteten sich Stadionregie und Sprecher Dirk Oberschulte-Beckmann eine Panne. Foto: imago/Revierfoto

Kurz vor Schluss wechselte Dimitrios Grammozis Mehmet Can Aydin, Marcel Rzatkowski und Henning Matriciani ein. Doch auf der Anzeigetafel stand ein anderer Name.

Auf dem Videowürfe in der Arena tauchten Name und Gesicht von Can Bozdogan auf. Doch der spielt schon länger nicht mehr für den FC Schalke 04.

Der S04 hatte das Eigengewächs vor drei Monaten in die Türkei an Besikats Istanbul ausgeliehen.

Trotzdem stand dessen Einwechslung auf der Leindwand. Und auch Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann reagierte nicht schnell genug. Auch der „Quatscher“ verkündete Bozdogan.

Can Bozdogan verließ Schalke im August – drei Monate später wurde seine Einwechslung verkündet. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Schalke-Fans lachen sich tot

Ein rätselhafter Fehler, der auch nicht durch die Rückennummer zustande gekommen sein kann. Bozdogan trug die 40, die ist seither nicht vergeben.

#S04-Update: Can #Bozdogan wechselt für den Rest der laufenden Spielzeit auf Leihbasis zu @Besiktas. Zudem sicherte sich der türkische Erstligist eine Kaufoption.



Alles Gute, Can! 👋🏼 — FC Schalke 04 (@s04) August 27, 2021

Das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Schalke-Fans. Sie machen sich im Netz über die peinliche Panne lustig. Einige vermuten dabei Christian Gross am Stadion-Mikrofon – der war zu Jahresbeginn durcheinandergekommen und hatte Can Bozdogan „Kaan Erdogan“ genannt.

Hier die Reaktionen: