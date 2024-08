FC Schalke 04: Neuzugang enthüllt spannendes Detail – davon wusste kaum jemand

Ben Manga und Marc Wilmots hatten in dieser Woche alle Hände voll zu tun. Ganze vier Neuzugänge konnten die Bosse des FC Schalke 04 an Land ziehen. Damit sind es mittlerweile 15 Verpflichtungen in diesem Sommer.

Die überraschendste Ankunft der letzten Tage beim FC Schalke 04 war mit Sicherheit Christopher Antwi-Adjei. Kaum jemand hatte den 30-jährigen Flügelspieler auf dem Zettel. Bei seiner Vorstellung enthüllte der Neu-Schalker nun ein spannendes Detail!

FC Schalke 04: Antwi-Adjei hielt sich bei Oberligist fit

Nachdem sein Vertrag zum vergangenen Saisonende beim VfL Bochum ausgelaufen und nicht verlängert worden war, war Antwi-Adjei bis zu seinem Wechsel zu Schalke vereinslos. Deswegen griff der ehemalige Nationalspieler Ghanas zu einer besonderen Maßnahme: Er hielt sich beim Oberligisten TuS Ennepetal fit – dort, wo auch seine Brüder Christian und Stanley spielen.

Auch interessant: Schalke-Fans machen große Augen – dieser Anblick lässt sie emotional werden

Doch das war nicht die einzige Methode, um sich während seiner Vereinslosigkeit fit zu halten, wie der Spieler selbst erzählt: „Du machst deine Laufpläne, dann streust du noch ein paar Einheiten auf dem Fußballplatz mit ein“. Über die Möglichkeit, in Ennepetal mitzutrainieren, sei der gebürtige Hagener aber sehr dankbar.

Antwi-Adjei bekennender S04-Anhänger

Was außerdem jedem Fan des FC Schalke 04 gefallen dürfte: Der Neuzugang ist seit Kindheitstagen bekennender Fan des Revierklubs. Dementsprechend glücklich und stolz sei der 30-Jährige über den Wechsel, wie er selbst betont.

Auf den 114-fachen Bundesligaspieler wartet bei den Knappen jedoch ein harter Konkurrenzkampf. Mit Amin Younes, Ilyas Hamache und Tobias Mohr spielen gleich drei starke Konkurrenten auf Antwi-Adjeis bevorzugter Position vorne links, die allesamt Ansprüche auf die Startelf anmelden dürften. Vor allem an Mohr führt derzeit aber wohl noch kein Weg vorbei.