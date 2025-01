FC Schalke 04: „Schockiert und enttäuscht“ – S04-Star packt über Wechsel aus

Der FC Schalke 04 konnte im vergangenen Sommer ganze 15 Neuzugänge an Land ziehen. Nach einer verkorksten Vorsaison wollte S04-Boss Ben Manga mit einem Radikalumbruch für Aufbruchstimmung sorgen. Inzwischen scheint sich diese immer mehr zu entwickeln.

Denn Königsblau kommt immer mehr in Fahrt und konnte sich bereits vom Tabellenkeller absetzen. Erste Fans träumen sogar schon vom Aufstieg – auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg ist. Ein Neuzugang packt in einem Interview nun über seine Anfangszeit beim FC Schalke 04 aus – und findet für seinen ehemaligen Arbeitgeber deutliche Worte!

FC Schalke 04: Antwi-Adjei nach Bochum-Abgang enttäuscht

Lange kämpfte Christopher Antwi-Adjei in der vergangenen Saison mit dem VfL Bochum gegen den Bundeslig-Abstieg, am Ende rettete man sich in letzter Sekunde in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf. Es war das letzte Spiel für den 30-Jährigen im VfL-Dress, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Es folgte der Wechsel zu Schalke 04. Wäre es nach Antwi-Adjei gegangen, hätte es dazu nicht kommen müssen.

Auch interessant: FC Schalke 04: Fans raufen sich die Haare! Profi sorgt für ratlose Gesichter

Das verriet der Schalker im Interview mit der „WAZ„. Dass der Flügelspieler nicht in Bochum blieb, lag letztendlich vor allem am neu verpflichteten VfL-Trainer Peter Zeidler: „Die Vertragsgespräche liefen schon sehr lang, als Zeidler verpflichtet wurde. Er hat ein anderes System bevorzugt. Meine Position als Flügelspieler war nicht mehr vorgesehen. Mir wurde mitgeteilt, dass das Vertragsangebot deswegen zurückgezogen wird. Ich war schockiert und enttäuscht. Damit hätte ich nicht gerechnet“.

Viele Anfragen für Antwi-Adjei

Trotz vieler Anfragen hat sich der bekennende Schalke-Anhänger am Ende für seinen Herzensklub entschieden – und ist mit dieser Entscheidung letztendlich auch zufrieden, wie er verrät. Den VfL Bochum hat er dagegen keineswegs im Groll verlassen: „Natürlich war ich sauer und enttäuscht, aber ich kenne noch einige Spieler, mit denen ich mich gut verstehe und drücke die Daumen, dass sie erfolgreich spielen“.

Auf seinen endgültigen Durchbruch auf Schalke hofft Antwi-Adjei nun in der Rückrunde. Bislang kommt der Sommerneuzugang in zehn Einsätzen auf zwei Vorlagen – geht es nach ihm, darf sich sein Scorerkonto bis zum Saisonende noch etwas füllen.