Schalke 04 macht Millionen-Nachricht öffentlich – Verein reagiert umgehend

Schalke und die Finanzen – seit einigen Jahren ein schwieriges Thema. Nur ganz langsam erholt sich der FC Schalke 04 von den Altlasten, die den stolzen Verein beinahe in die Knie gezwungen hätten. Jüngst hatte der Klub den Start einer neuen Anleihe verkündet (mehr dazu liest du hier).

Diese war ursprünglich auf ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro ausgelegt. Weil das Interesse an der Anleihe seit deren Start allerdings so groß war, verkündet der FC Schalke 04 jetzt die Erhöhung des öffentlichen Angebots auf 75 Millionen Euro. Für den Klub bietet das einige Vorteile.

FC Schalke 04 zieht großes Interesse auf sich

Die neue Unternehmensanleihe unter dem Motto „Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“ war notwendig geworden, weil der Verein in den kommenden zwei Jahren gleich zwei ältere Anleihen zurückzahlen muss. Wie S04 mitteilte, habe die Anleihe 2021/2026 noch ein Restvolumen von 15,9 Millionen Euro, die Anleihe 2022/2027 eines von 34,1 Millionen Euro. Die neuste Anleihe in ihrer ursprünglichen Form diente also der Refinanzierung dieser beiden Summen.

Weil die Nachfrage in den ersten Wochen allerdings die Erwartungen übertrifft und es „realistisch“ sei, das ursprüngliche Volumen von bis zu 50 Millionen Euro zu übertreffen, hob der FC Schalke 04 (hier liest du mehr zum Verein) dieses nun um weitere 25 Millionen Euro an.

Hohe Nachfrage bietet neue Chancen

„Dass wir also aller Voraussicht nach beide Ziele übertreffen können, bietet Schalke 04 eine starke strategische Option“, freute sich Finanz-Chefin Christina Rühl-Hamers mit Blick auf die Refinanzierung alter Anleihen. Etwaige Mehreinnahmen könnten so zur Tilgung anderer Verbindlichkeiten genutzt werden. Wie viel hier möglich ist, ist letztlich vom final erreichten Volumen der Anleihe abhängig.

Zudem hält Rühl-Hamers fest, dass die Verschuldung des FC Schalke 04 durch die neue Anleihe und ihre Erhöhung nicht steigen würden: „Es geht ausschließlich um die Tilgung bestehender Verbindlichkeiten. So gewinnen wir über einen längeren Zeitraum finanzielle Planungssicherheit und neue Handlungsfreiheit in unseren Entscheidungen.“