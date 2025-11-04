FC Schalke 04 macht es offiziell – jetzt geht es los

Das Thema Finanzen ist beim FC Schalke 04 seit Jahren ein brisantes. Auch wenn sich der Klub ganz langsam erholt, sind die Verbindlichkeiten aus vergangenen Tagen noch immer riesig. Deshalb muss der Klub Einnahmen generieren und große Ausgaben verhindern.

Da im kommenden Jahr eine Anleihe des FC Schalke 04 ausläuft, müsste der Klub zahlreichen Anlegern Geld zurückzahlen. Geld, das an anderer Stelle dringender gebraucht wird. Deshalb ist jetzt eine weitere Anleihe gestartet, um diese anstehenden Zahlungen refinanzieren zu können.

FC Schalke 04 startet neue Anleihe

Unter dem Motto „Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“ hat am Freitag (31. Oktober) die neue Anleihe der Knappen begonnen. Ab sofort können über die Website des Vereins Anteile gezeichnet werde. Die Laufzeit dieser neuen Anleihe geht bis zum 26. November 2030.

Auch spannend: Aufregung um Schalke-Profi! Jetzt meldet sich auch sein Berater zu Wort

Anleger dürfen sich nach Angaben von S04 auf einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 Prozent sowie einer einmaligen Bonuszahlung in Höhe von 1,5 Prozent freuen, sollte es der FC Schalke 04 bis einschließlich der Saison 2029/2030 zurück in die Fußball-Bundesliga schaffen.

Das steckt hinter der neuen Anleihe

Die neue Anleihe soll, daraus machen die Knappen kein Geheimnis, „im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der im Sommer 2026 fälligen Anleihe 2021/2026 verwendet werden.“

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Zudem bekämen auch Anleger der Anleihe 2022/2027, die ein Jahr später ausläuft, freiwillige Umtauschangebote, um mit der Anleihe 2025/2030 von einem besseren Zinssatz zu profitieren. Je mehr Anleger diesem Umtausch zustimmen, desto weniger Geld müsste Schalke 2027 zurückzahlen. Für den ehemaligen Bundesligisten ist es bereits die sechste Anleihe am Kapitalmarkt.

FC Schalke 04 und die Finanzen

Zuletzt hatte der Klub bereits seine Finanzen für das vergangene Geschäftsjahr vorgestellt. In diesen zeigte sich, dass dich Schalke langsam erholt und seine Verbindlichkeiten abbauen kann. Die genauen Details kannst du hier lesen >>>