FC Schalke 04: Drama um Amine Harit – Spieler wenden sich erschrocken ab

Schock um Amine Harit! Der Ex-Star des FC Schalke 04 hat sich im letzten Spiel vor der WM 2022 womöglich eine schlimme Verletzung zugezogen. Selbst die Gegenspieler wendeten sich nach der Szene erschrocken ab, schlugen die Hände vor das Gesicht.

Im Spiel Monaco – Marseille in der Ligue 1 lag Harit plötzlich schreiend auf dem Boden. Erst vergangenen Sonntag war die Leihe des FC Schalke 04 an OM durch den 15. Einsatz zu einer fixen Verpflichtung geworden.

FC Schalke 04: Horror-Szene bei Amine Harit

Solche Bilder sieht man nur sehr selten – Gott sei Dank! Nach einem bitteren wie unglücklichen Zusammenstoß von Harit und Gegenspieler Axel Disasi checkten die umstehenden Spieler sofort, was geschehen war. Man konnte den Schock in ihren Augen sehen.

Was war passiert? Harit war vor Mitspieler Matteo Guendozi in Szene gesetzt worden, hechtete kurz vor dem Strafraum nach dem Ball. In dem Augenblick, als Harit mit gestrecktem Bein in den Rasen trat, erwischte Disasi ihn aus vollem Lauf seitlich am Knie. Das wurde dabei so heftig verdreht, dass es Harit in die Luft katapultiert.

Amine Harit wohl schwer verletzt

Panisch schreiend lag der Ex-Schalker auf dem Boden, hielt das Knie ganz fest. Disasi und alle Spieler, die zur Hilfe eilen wollten, wandten sich schockiert ab, schlugen die Hände vor das Gesicht. Minutenlang wurde der Marokkaner auf dem Platz behandelt, trat mit dem gesunden Bein vor Schmerzen immer wieder in den Rasen. Dann ging es unter Applaus aller Fans auf der Trage in die Katakomben.

Erst am vergangenen Sonntag (6. November) hatte sich mit seinem 15. Einsatz für Olympique Marseille gegen Olympique Lyon die Leihe in eine feste Verpflichtung gewandelt. 15 Mal, so stand es im Leihvertrag mit dem FC Schalke 04, musste Harit für OM spielen, damit die Kaufpflicht greift.

Der FC Schalke 04 bekommt gut fünf Millionen Euro, Harit die Sicherheit um seine Zukunft. Doch nach der Horror-Szene ist nun eine schwere Verletzung zu befürchten. Für Harit unglaublich bitter. In seinen 15 OM-Einsätzen sprühte er wieder vor Spielfreude, spielte sich zurück in die marokkanische Nationalmannschaft und zum Ticket für die WM 2022. Jetzt dürfte nicht nur die WM-Teilnahme ausgeschlossen sein – auch die Rückrunde ist in akuter Gefahr.