FC Schalke 04: Amine Harit vor dem Abflug? Das ist der Transfer-Stand bei S04

Verlässt Amine Harit den FC Schalke 04 in diesem Sommer?

Der FC Schalke 04 steckt in einem enorm schwierigen Transfer-Sommer. Wie geht es jetzt bei der königsblauen Kaderplanung weiter?

Bislang hat Schalke in diesem Sommer noch keinen Neuzugang zu vermelden. Einzig die Talente Can Bozdogan, Malick Thiaw, Timo Becker und Nick Taitague wurden aus der U19 bzw. U23 in den Profikader befördert.

FC Schalke 04: Wer kommt? Wer geht?

Dass Schalke sich auf der einen oder anderen Position noch verstärken möchte, ist kein Geheimnis. Doch ebenso ist hinlänglich bekannt, dass die Königsblauen in extremen finanziellen Schwierigkeiten stecken.

Daher steht fest: Wenn Schalke einen neuen Torwart oder Stürmer verpflichten will, muss der Verein zunächst einen Leistungsträger für eine respektable Ablöse verkaufen.

McKennie-Deal geplatzt

Lange sah es so aus, als würde Weston McKennie zu Hertha BSC wechseln. Rund 20 Millionen Euro hätte der Transfer den Gelsenkirchenern eingebracht. Doch in der vergangenen Woche platzte der Deal.

Zuvor waren Gerüchte kursiert, wonach McKennie in die Premier League wechseln wolle. Ob der Mittelfeldspieler mit einem Transfer auf die Insel noch in diesem Sommer eine satte Geldsumme in die Schalker Kassen spült, ist derzeit unklar.

Wie geht's weiter bei Harit?

Wie die „Bild“ berichtet, sei es nun gut möglich, dass Schalke stattdessen Amine Harit verkauft. Demnach sondiere der Berater des Marokkaners seit Wochen intensiv den Markt. „Derzeit bin ich hier und trainiere jeden Tag mit der Mannschaft“, sagt Harit in Bezug auf einen möglichen Wechsel: „Wir sehen es in der nächsten Woche.“

Amine Harit war im Sommer 2017 für 8 Millionen Euro vom FC Nantes zu Schalke gewechselt. Seitdem unterlag der Offensivspieler großen Formschwankungen.

In seiner ersten Spielzeit auf Schalke zeigte Harit starke Leistungen und wurde zum Bundesliga-Rookie der Saison gewählt. In der Folgesaison zeigte seine Formkurve steil nach unten, und viele Fans glaubten bereits, Harit würde den Verein verlassen.

Zu Beginn der vergangenen Saison drehte Harit unter dem neuen Trainer David Wagner zunächst auf. Doch in der Rückrunde schwächelte der Marokkaner – genau wie viele seiner Teamkollegen. (dhe)