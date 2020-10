FC Schalke 04: Wende bei S04? Dieses „neue“ Duo könnte eine wichtige Rolle spielen

Gelsenkirchen. Die Fans des FC Schalke 04 dürfen gespannt sein. Mit Mark Uth hat sich beim Testspiel gegen den SC Paderborn ein echter Torjäger herauskristallisiert. Der Schalke-Angreifer bekommt ab sofort auch wieder Unterstützung von einem Rückkehrer. Amine Harit ist nach seiner Corona-Infektion zurück beim FC Schalke 04.

Nach den "Zerstörer-Fußball"-Zeiten von David Wagner will Trainer Manuel Baum will beim FC Schalke 04 wieder mehr Spielkultur etablieren. Das Problem: Den Königsblauen schien in den letzten Monaten jede Form von Kreativität abhandengekommen.

Gibt es beim FC Schalke 04 bald ein neues Traumduo? Foto: imago images/Team 2

FC Schalke 04 bald mit „neuem“ Kreativ-Duo Uth/Harit

Nun aber deutet sich hier Besserung an. Mark Uth, von dem man sich nach seiner Rückkehr aus Köln eigentlich Tore erhoffte, schwingt sich aktuell auf, als Hängende Spitze die Spielmacherrolle auf Schalke zu übernehmen.

FC Schalke 04: Neben dem Platz verstehen Amine Harit und Mark Uth sich gut. Zeit, dass das auch auf dem Platz klappt. Foto: imago images/Poolfoto

In einem rabenschwarzen Start in die neue Saison darf Uth als einer der wenigen Lichtblicke bezeichnet werden – und bekommt nun Verstärkung.

Nach überstandener Corona-Infektion trainiert Amine Harit beim FC Schalke 04 wieder mit (>> hier mehr dazu). Konkurrenz für Uth – oder vielleicht doch ein neues Kreativ-Duo?

Wagner über Duo: Es funktioniert und harmoniert

Schon Ex-Coach Wagner sagte im September nach dem 3:0-Test gegen Bochum, in dem beide trafen: „Im Testspiel konnte es jeder sehen und im Training sehe ich es ständig, dass das auf jeden Fall funktionieren kann und sogar harmoniert.“

Beim 0:8 in München harmonisierten sie nicht. Doch dieses Spiel sollte in allen Belangen besser nicht als Maßstab genommen werden.

Stehen bald wieder gemeinsam auf dem Platz: Amine Harit und Mark Uth Foto: imago images/Nordphoto

Union-Spiel soll Antworten liefern

In Baums favorisiertem 4-1-4-1-System wäre im Zentrum ebenfalls Platz für beide. Kann Harit noch einmal an seine Leistungen der letzten Hinrunde anknüpfen und zusammen mit Neu-Spielmacher Uth ein (Dream-)Team bilden?

Das Spiel bei Union Berlin (18. Oktober, 18 Uhr) könnte eine erste Antwort liefern – und beim FC Schalke 04 endlich einen Grund für (verhaltene) Euphorie liefern.

Mark Uth überzeugte gegen Paderborn mit gleich drei Treffern. Foto: imago images/Revierfoto

Baum: DAS ist mein Erfolgsrezept

