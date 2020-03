FC Schalke 04 verdonnert Amine Harit zu hoher Geldstrafe - aus DIESEM Grund

Gelsenkirchen. Ärger um Amine Harit vom FC Schalke 04!

Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist zu einer „empfindlichen“ Geldstrafe verdonnert worden. Das bestätigte Jochen Schneider, Sportvorstand beim FC Schalke 04, am Dienstag auf dpa-Nachfrage. Der Grund ist in der aktuellen Situation eigentlich kaum zu fassen: Harit hatte an einer Corona-Party teilgenomen!

FC Schalke 04: Amine Harit feierte Corona-Party

Vor rund eineinhalb Wochen, als in NRW bereits ein öffentliches Kontaktverbot verordnet war, erwischte die Polizei Amine Harit und zehn weitere Personen spät nach Mitternacht in einer Shisha-Bar in Essen. Die Gruppe hatte dort eine Party gefeiert.

Ärger für Amine Harit: Er wird für die Teilnahme an einer Corona-Party bestraft. Foto: imago images / Revierfoto

Harit soll sich später einsichtig bezüglich seines Fehlverhaltens gezeigt haben. „Amine tut es sehr leid, und es wird nicht wieder vorkommen“, hatte S04-Sportvorstand Schneider kurz nach dem Vorfall bereits erklärt. Um eine Geldstrafe kam der 22-jährige Harit allerdings nicht herum.

Wie hoch genau die Strafzahlung ausfällt, ist nicht bekannt. Jedoch muss sich der Marokkaner zusätzlich mit einer Spende an einem gemeinsamen Hilfsprojekt des Vereins, der internen Stiftung „Schalke hilft!“ und der Ultras Gelsenkirchen beteiligen. Dabei geht es um so genannte „Kumpelkisten“: Schalke-Fans verpacken Lebensmittel und liefern diese an Hilfsbedürftige oder Risikogruppen in der Stadt. (at, mit dpa)