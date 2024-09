FC Schalke 04: Amin Younes mit deutlicher Ansage – „Dem kann man auch nicht mehr helfen“

Amin Younes will seine Karriere wieder ankurbeln – und sieht beim FC Schalke 04 die perfekten Bedingungen dafür. Erst nur als Probespieler eingeplant, bekam der Mittelfeldspieler schnell einen Vertrag angeboten. Nach einer Verletzung ist er jetzt richtig fit (hier mehr zu ihm lesen).

Während der Länderspielpause spricht Younes in einer Medienrunde über seine Zeit beim FC Schalke 04 und seine Hoffnungen. Eines macht er dabei gleich klar: Die Fans dürfen sich bei ihm auf bedingungslosen Einsatz freuen.

FC Schalke 04: Younes‘ wilde Karriere

Er galt als ganz großes Talent, spielte erst erfolgreich bei Ajax Amsterdam, dann sogar in der Serie A beim SSC Neapel. Über die Station in Frankfurt verlief sich die Karriere allerdings etwas. Der 31-Jährige landete in Saudi-Arabien, kickte zwischendurch noch kurz in Utrecht und verschwand dann vom Radar vieler Fußball-Fans.

Umso mehr horchten die Knappen-Fans auf, als Younes in der Sommerpause plötzlich in Gelsenkirchen aufschlug und nach einer erfolgreichen Testzeit auch einen Vertrag bekam. Dem FC Schalke 04 soll er mit seiner Klasse beim Aufstieg helfen, er selbst will nach Vereinslosigkeit seine Karriere neu starten.

Versprechen an die Fans

Bisher sammelte in der Liga zwei Kurzeinsätze, konnte gegen Köln auch bereits einen Treffer vorbereiten, indem er einen Elfmeter herausholte. Um eine Sache müssen sich die Fans bei ihm keine Sorge machen: um den Einsatz. Younes verspricht, sich voll reinzuhängen. „Ich will einen Beitrag leisten, dass Schalke 04 wieder erfolgreich wird – das treibt mich an“, erklärte er Medienvertretern.

„Hier kommen zu jedem Heimspiel 60.000, mehr Antrieb geht doch gar nicht“, schwärmt er zudem von der heimischen Veltins-Arena. „Wer hier ins Stadion kommt und kein Bock hat – dem kann man auch nicht mehr helfen.“ Worte, die den S04-Fans natürlich runtergehen wie Öl.

FC Schalke 04: Younes strebt nach mehr

Nach der Länderspielpause soll es dann mit der Joker-Rolle auch vorbei sein. Younes strebt nach der Startelf, gerade jetzt, wo er seine Verletzung von Saisonbeginn komplett auskuriert hat. Nach der Pause geht es für Schalke gegen den Karlsruher SC.