FC Schalke 04 und die Torwarte: Droht schon wieder Zoff zwischen den Pfosten?

Gelsenkirchen. FC Schalke 04 und die Torwart-Frage. Waren es vergangene Saison noch Alexander Nübel und Markus Schubert, die sich zwischen den Pfosten abwechselten und damit für einige Diskussionen sorgten, kommt auf David Wagner der nächste Zoff zu.

Schalke 04 wird sich anscheinend mit einem Torwart der Bundesligakonkurrenz verstärken. Das wird den bisherigen Schlussmännern der Kanppen nicht schmecken.

FC Schalke 04: Schwolow kommt – doch wer geht dafür?

Die Rechnung beim FC Schalke 04 war eigentlich eine einfache. Während Nübel die Königsblauen in diesem Sommer in Richtung München verließ, ging man davon aus, mit Schubert bereits den passenden Nachfolger zu haben. Daher beschloss David Wagner schon mitten in der Saison Nübel abzulösen.

Der Plan ging schief. Schubert wackelte ein ums andere Mal, Wagner ruderte schließlich zurück und bot zum Ende der Saison wieder Nübel auf. Das Torwartchaos auf Schalke war geboren und die ersten Zweifel an Schubert wurden laut.

Vertragslaufzeiten der Schalker Torwarte:

Markus Schubert: 2023

Ralf Fährmann: 2023

Michael Langer: 2021

Nun will sich Schalke mit Alexander Schwolow vom SC Freiburg verstärken. Allem Anschein nach ist der Transfer bereits fix, die Knappen haben sich mit den Breisgauern auf eine Ablöse geeinigt, die knapp acht Millionen Euro betragen soll (Hier alle weiteren Infos >>>)

Alexander Schwolow soll in der kommenden Saison das Schalker Tor hüten. Foto: imago images/Beautiful Sports

Das sorgt für lange Gesichter – und zwar nicht nur bei Schubert sondern auch bei Rückkehrer Ralf Fährmann. Der war zuletzt an Norwich City und Brann Bergen ausgeliehen. Die Leihen liefen wenig erfolgreich, insgeheim machte sich Fährmann wohl Hoffnungen, nach dem Nübel-Abgang eine zweite Chance auf Schalke zu bekommen.

Durch die Verpflichtung Schwolows ist neuer Zoff zwischen den Pfosten bei den Knappen beinahe schon vorprogrammiert. Fährmann hat keine Lust darauf, sich erneut verleihen zu lassen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023, der einzige Ausweg wäre ein vorzeitiger Verkauf.

Auch die Zukunft von Schubert ist unklar. Der einstige Nübel-Nachfolger wird ebenfalls wenig erpicht darauf sein, wieder auf der Bank Platz zu nehmen, wo ihm der Stammplatz doch eigentlich schon versprochen war.

Mega-Ausstiegsklausel bei Schubert

Beim jungen Torwart wäre eine Leihe durchaus sinnvoll. So könnte Schubert weiter Erfahrung sammeln und an seiner Sicherheit und Selbstvertrauen arbeiten. Auch ein Verkauf wäre denkbar, um die Schalker Kassen zu entlasten. Laut „Sport Bild“ soll in Schuberts Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro verankert sein.

Mit Michael Langer hat Schalke 04 sogar noch einen vierten Torhüter unter Vertrag. Dessen Einsatzchancen dürften trotz Torwart-Zoff wie schon im letzten Jahr allerdings gegen Null laufen.