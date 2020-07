FC Schalke 04: Schwolow-Wechsel vor Abschluss! Das zahlt der S04 für seinen neuen Keeper

Gelsenkirchen. Schlussmann im Anflug! Laut „Sky“ ist der Wechsel von Alexander Schwolow zum FC Schalke 04 praktisch fix.

Nach dem Bayern-Abgang von Alexander Nübel hat der FC Schalke 04 damit auf der Torwart-Position nachgelegt – und dafür einiges vom schmalen Budget geopfert. Mit dem Keeper war sich der S04 bereits einig, nun soll auch zur Einigung mit dem Klub erfolgt sein.

FC Schalke 04: Alexander Schwolow im Anflug – das kostet der Freiburger

Die Ausstiegsklausel für den Keeper des SC Freiburg liegt bei 8 Millionen Euro. Auch wenn der SCF den Knappen nach Sky-Informationen ein wenig entgegen kommt, überweist der S04 eine stolze Stange Geld in den Breisgau.

Der FC Schalke 04 wird Alexander Schwolow vom SC Freiburg verpflichten. Foto: imago images/Mika Volkmann

In den Gesprächen, die sich in der finalen Phase befinden sollen, soll wohl deshalb eine „Ratenzahlung“ vereinbart worden sein. Der FC Schalke 04 drückt die Ablöse demnach stückweise über mehrere Jahre ab.

+++ S04-Leihgabe holt zum Rundumschlag aus – „Vertrauen bei Null“ +++

Alexander Schwolow: Seit fünf Jahren Stammkeeper in Freiburg

Schwolow ist ein Freiburger Eigengewächs, spielte seit der U17 für die Badener. Weil 2014 noch kein Vorbeikommen am damaligen SCF-Keeper Roman Bürki war, wurde der gebürtige Wiesbadener für ein Jahr an Arminia Bielefeld ausgeliehen, stieg mit den Ostwestfalen prompt in die 2. Bundesliga auf.

--------------------

Mehr zum FC Schalke 04:

--------------------

Freiburg will verdientem Spieler nicht im Weg stehen

Seit 2015 ist er durchweg Stammkeeper in Freiburg – auch wegen seiner großen Verdienste für den Klub wollen die SCF-Verantwortlichen dem wechselwilligen Torwart keine Steine in den Weg legen.

Stand jetzt gehen die Königsblauen mit vier Torhütern in die neue Saison. Während sich Markus Schubert und Alexander Schwolow um den Stammplatz duellieren sollten, dürfte es für Ralf Fährmann und Michael Langer dünn werden. Mindestens ein Abgang ist wahrscheinlich.