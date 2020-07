FC Schalke 04: Steckt DIESER Plan hinter der Schwolow-Verpflichtung?

Gelsenkirchen. Mit einem Mini-Budget muss sich der FC Schalke 04 neu aufstellen – trotzdem tätigt er nun einen der teuersten Torwart-Transfers der Bundesliga-Geschichte. Nun sickert durch: Finanziert werden soll der Transfer offenbar durch einen schmerzlichen Abgang.

Acht Millionen Euro wird der FC Schalke 04 für Freiburgs Keeper Alexander Schwolow auf den Tisch legen. Nur für Manuel Neuer (30 Mio.) und Yann Sommer (9 Mio.) legten Bundesligisten mehr hin.

FC Schalke 04: Teurer Torwart-Transfer – muss ER dafür gehen?

Auch wenn Freiburg dem S04 entgegenkommt und laut „Sky“ eine Zahlung in mehreren Etappen erlaubt: Für Schwolow überspringen die klammen Gelsenkirchener eine hohe finanzielle Hürde.

Alexander Schwolow soll in der kommenden Saison das Schalker Tor hüten. Foto: imago images/Beautiful Sports

Um auch auf anderen Positionen noch die dringend erforderlichen Verstärkungen holen zu können, muss deshalb womöglich ein schmerzhafter Verlust in Kauf genommen werden.

Gibt Schalke McKennie für Schwolow ab?

Laut „Sport Bild“ plant Schalke für den Schwolow-Einkauf einen McKennie-Verkauf ein. Diesbezüglich soll Jochen Schneider bereits mit der neureichen Hertha aus Berlin in Kontakt stehen.

Weston McKennie soll bis zu 25 Millionen Euro einspielen

Der US-Boy soll dem FC Schalke 04 über 20 Millionen Euro in die Kasse spülen. Die Verhandlungen laufen, auch mehrere Klubs aus der Premier League sollen am Nationalspieler interessiert sein, was dem S04 bei der Preisfrage in die Karten spielt.

Verkauft der FC Schalke 04 Weston McKennie, damit er sich Schwolow leisten kann? Foto: imago images / Poolfoto

Fraglos wäre ein Abschied von Weston McKennie jedoch ein großer Verlust. Als hochtalentierter Allrounder ist der 21-Jährige auf Schalke sehr geschätzt.

Kein Wechsel zu einem Top-Team?

McKennie selbst will vor allem zu einem Team, welches ihm viele Einsätze garantieren kann. Daher scheint es ausgeschlossen, dass er zu einem englischen Spitzenteam wie dem FC Liverpool geht.

Die Mannnschaft von Jürgen Klopp ist in der Zentrale ausreichend gut besetzt. Lange galt daher Wolverhampton als einer der Favoriten auf eine McKennie-Verpflichtung.

McKennie verlängerte vor einem Jahr

Seinen Vertrag bei den Blau-Weißen hatte McKennie erst vor rund einem Jahr vorzeitig bis 2024 verlängert – und damit Begeisterung bei den Fans ausgelöst.

Dass er nun doch auf dem Absprung steht, hat aber eben trotzdem einen entscheidenden Vorteil für S04: Am Abgang des US-Amerikaners würde S04 Geld verdienen. Etwas, dass in den vergangenen jahren und bei zahlreichen ablösefreien Talente-Wechseln nicht gang und gäbe war.