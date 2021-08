FC Schalke 04: Volle Breitseite gegen Alexander Nübel – DAS hatte sich der Ex-S04-Star ganz anders vorgestellt

Beim AS Monaco sollte für Alexander Nübel alles besser werden. Mit dem Wechsel nach Frankreich wollte der Ex-Star des FC Schalke 04 seine Karriere eigentlich wieder in Gang bringen.

Doch nach nur wenigen Wochen sieht sich der ehemalige Torwart des FC Schalke 04 heftiger Kritik ausgesetzt. Die Monegassen befinden sich gleich zu Saisonstart in der Krise.

Ex-S04-Keeper Alexander Nübel steht im Zentrum der Kritik. Foto: imago images/Mandoga Media

FC Schalke 04: Franzosen schießen sich auf Ex-Keeper Nübel ein

Drei Spiele, ein Punkt – so lautet die magere Bilanz der Monegassen zum Saisonstart. In allen drei Spielen stand Nübel dabei auf dem Feld, konnte allerdings nicht einmal die Null halten. Nach einem 1:1 und einem 0:1 zum Auftakt, setzte es am Samstag ein 0:2 gegen RC Lens.

Nübel erwischte einen ganz bitteren Nachmittag. In der 51. Minute tunnelte ihn Ignatius Ganago aus spitzem Winkel. Der Ball kullerte zum 0:1 über die Torlinie. Ein vermeidbarerer Treffer, der sich allerdings in das Bild einreiht, welches der 24-Jährige derzeit abgibt.

Dementsprechend schlägt ihm nach nur wenigen Wochen die Kritik der französischen Medien entgegen. „Flop des Spiels“ lautete die zweifelhafte Ehrung, die er von „Le Figaro“ bekam. Er sei keinesfalls der sichere Rückhalt, den „man sich erwartet hatte.“ Auch die „L’Equipe“ speiste ihn in der Bewertung mit lediglich zwei von zehn Punkten ab.

Auch Nübels Trainer steht unter Druck

Neben Nübel steht nach dem Fehlstart auch Trainer Niko Kovac unter Druck. Der einstige Bayern-Trainer muss sich bald etwas einfallen lassen, um bei den Verantwortlichen des Vereins wieder Pluspunkte sammeln zu können.

---------------------------------------

Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

-------------------------------------

Für beide wäre es daher hilfreich, sollte Monaco am Dienstag den Einzug in die Gruppenphase der Champions League schaffen. Im Rückspiel gegen Schachtar Donezk müssen die Monegassen ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen. (mh)