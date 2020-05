FC Schalke 04: Plötzliche Wende bei Alexander Nübel! Jetzt kommt heraus, dass...

Gelsenkirchen. Der Abgang von Alexander Nübel zum Saisonende ist bereits beschlossene Sach. Nun fragen sich viele Fans des FC Schalke 04: Wie geht es weiter für Alexander Nübel?

Vor der Corona-Krise hatte Trainer David Wagner den Torwart auf die Bank gesetzt und Markus Schubert zwischen die Pfosten des FC Schalke 04 gestellt. Auch am Samstag zum Bundesliga-Restart im Revierderby dürfte dem gebürtigen Paderborner wohl wieder ein Bankplatz drohen. Für seine nahe Zukunft bahnt sich beim Noch-Schalker aber plötzlich eine Wende an.

FC Schalke 04: Wende bei Alexander Nübel zeichnet sich ab

Noch bis zum 30. Juni ist Nübel beim FC Schalke 04 unter Vertrag, dann geht es gen Süden. Beim FC Bayern München erwartet Alexander Nübel ein knallharter Kampf um den Platz zwischen den Pfosten.

Beim FC Schalke 04 derzeit nur auf der Bank: Alexander Nübel. Foto: imago images/Revierfoto

Nicht nur mit Manuel Neuer muss sich Nübel dann auseinandersetzen, auch die Ersatztorhüter Sven Ulreich und Christian Früchtl haben sich bereits kampfeslustig gezeigt.

Nun aber bahnen sich bei beiden Reserve-Keepern doch Abschiede an. Ulreich wird mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht, am talentierten U-Nationalspieler Früchtl soll trotz frisch verlängerten Vertrags der SC Paderborn interessiert sein.

Gehen beide Torhüter dem harten Konkurrenzkampf ums Bayern-Tor aus dem Weg? Dann wären Alexander Nübel zwar alle Einsatzminuten sicher, die Neuer nicht bestreitet. Gleichzeitig wäre aber auch eine Leihe vom Tisch.

Ein Zweikampf um den Platz im Tor des FC Bayern München zeichnet sich ab. Foto: imago images/Sven Simon

Bank? Leihe? Neuer verdrängen?

Die Chancen, Neuer aus dem Kasten zu drängen, stehen schlecht. Deshalb wurde seit der Verkündung des Wechsels gemutmaßt, ob die Bayern den Torwart vorerst ausleihen – sogar der FC Schalke 04 wurde dabei genannt (>> hier mehr dazu).

Gehen Ulreich und Früchtl, dürfte das keine Option mehr sein. Ein Zweikampf zwischen Neuer und Nübel zeichnet sich ab. Dann heißt es für Alexander Nübel: Hop oder top – Tor oder Bank.

Das ist Alexander Nübel:

Geboren am 30. September 1996 in Paderborn

Nübel durchlief die Jugendabteilungen des SC Paderborn und schloss sich 2015 dem FC Schalke an.

Im vergangenen Jahr verdrängte er Ralf Fährmann aus dem Schalker Tor.

In der Winterpause gab er bekannt, dass er seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag auf Schalke nicht verlängert und zum FC Bayern wechselt.

FC Schalke 04 vor dem Re-Start

Am Samstag geht es für Schalke in der Bundesliga endlich weiter. S04 ist zum Re-Start bei Borussia Dortmund zu Gast.

Um sich auf die Geisterspiele vorzubereiten, trainiert Schalke unter der Woche auch in der leeren Veltins-Arena. So sollen die Spieler mit den besonderen Umständen vertraut gemacht werden. Während der Quarantäne wohnt die komplette Schalker Mannschaft im Marriott-Hotel in Stadionnähe.

Schalke zu Einsparungen gezwungen

Alexander Nübel wird wohl nicht der einzige Abgang des FC Schalke 04 im Sommer bleiben. Die Coronakrise zwingt den S04 zu Einsparungen, die wohl auch Maßnahmen im Kader unabdingbar machen. Bis zu elf Spieler könnten den Klub verlassen >>

Zum Sommer wird Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zu den Bayern wechseln. Foto: imago images / Pakusch

Corona-Krise nagt am Schalker Finanzkonstrukt

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte darüber, dass die Corona-Krise vor allem bei den Schalkern echte Existenzängste auslöst. Deswegen droht der Ausverkauf wichtiger Leistungsträger.

Die Auszahlung der Fernsehgelder im Rahmen des Bundesliga-Neustarts sollen den klammen Schalkern nun aber erstmal wieder etwas Luft verschafft haben. Dennoch wollen sich die Schalker im Sommer offenbar von einigen Spielern trennen. Hier findest du weitere Infos >>

Schalke: Derby live im Free-TV

Beim Restart der Bundesliga am Samstag können die Fans ihren FC Schalke 04 live im Free-TV anfeuern. Wie Sky bestätigte, werden die Spiele im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Darüber hinaus hat sich der Pay-TV-Anbieter für seine Kunden mehrere irre Features überlegt. Hier die Details >>