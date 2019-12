FC Schalke 04: Schock-Foto! Gacinovic zeigt die Wunden nach Nübels Kung-Fu-Tritt

View this post on Instagram

Leider passieren solche Zusammenstöße manchmal im Kampf um den Ball. 🤕 @alexandernuebel Danke, dass du dich sofort entschuldigt hast. Das kann im Fußball vorkommen. Ich kann euch jedoch mitteilen, dass es mir trotz schwerer Rippenprellung gut geht. 🍀 Danke für all eure aufmunternden Nachrichten! 🙌🦅 #s04sge #eintracht #frankfurt