FC Schalke 04: Wirbel um Nübel! Jetzt redet sein Berater Klartext

Alexander Nübel wechselt im Sommer vom FC Schalke 04 zum FC Bayern. Bereits viele Wochen vor seiner Ankunft in München entfacht eine hitzige Diskussion um seine Rolle dort. Nübels Berater räumt nun mit einigen Missverständnissen auf.

Es ist eine der zentralen Geschichten beim FC Schalke 04 in dieser Saison: Nach langem Zögern hatte Alexander Nübel sich im Winter dazu entschlossen, seinen auslaufenden Vertrag bei den Königsblauen nicht zu verlängern und stattdessen zu den Bayern zu wechseln.

FC Schalke 04: Diskussionen um Nübel

Nach Bekanntgabe seines Wechsels unterliefen dem Keeper auf Schalke einige böse Patzer. Die Folge: S04-Trainer David Wagner setzte Nübel auf die Bank und machte Markus Schubert zur neuen Nummer 1.

Kaum war das Torwart-Theater um Nübel auf Schalke beendet, da brannte die nächste Debatte um den 23-Jährigen auf. Weil Manuel Neuer seinen Vertrag bei den Bayern zuletzt bis 2023 verlängerte, warfen viele Fans die Frage auf, warum Nübel denn nun zu den Münchnern wechselt. Schließlich droht ihm dort in den kommenden Jahren die Bank.

Und so bildete sich die gängige Meinung, Nübel werde in der kommenden Saison von den Bayern bestimmt an einen anderen Klub verliehen. Auch „Sky“-Experte Dietmar Hamann meinte: „Aufgrund der Tatsache, dass Neuer verlängert hat, halte ich es fast für ausgeschlossen, dass Nübel zum Start der nächsten Saison ein Spieler von Bayern München ist.“

Nübels Berater räumt mit diesen Gerüchten nun auf. „Der FC Bayern hat uns gegenüber nie einen Hehl daraus gemacht, dass man den Vertrag mit Manuel Neuer verlängern möchte“, sagt Stefan Backs bei Sport1: „Wir waren über diesen Schritt von Anfang an informiert.“

Die Frage, ob Nübel in der kommenden Saison definitiv bei den Bayern bleibt, beantwortete Backs unmissverständlich: „Ja, das wird er.“

Nübel bei Schalke

Alexander Nübel war 2015 vom SC Paderborn zum FC Schalke gewechselt. Zur Rückrunde der vergangenen Saison hatte der damalige Trainer Domenico Tedesco den jungen Keeper überraschend zur Nummer 1 befördert. Nübel zahlte das Vertrauen mit starken Leistungen zurück. (dhe)