FC Schalke 04: Fans trauen ihren Augen nicht! SO kommt Ex-S04-Star Nübel zum Corona-Test

Seit einigen Wochen steht Alexander Nübel nun nicht mehr beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Der Torwart wechselte bekanntermaßen zum FC Bayern München. Dort steigt Nübel jetzt ins Mannschaftstraining ein.

Bei den Fans sorgte der Dienstantritt des ehemaligen Keepers vom FC Schalke 04 bei seinem neuen Verein für verwunderte Blicke.

FC Schalke 04: Nübel fällt mit Auto und Kennzeichen auf

Schalkes Liga-Rivale Bayern München nimmt langsam das Training an der Säbener Straße wieder auf. Für den Rekordmeister ist die aktuelle Saison noch nicht vorbei – im August steht die K.O.-Phase in der Champions League an. Nach zwei Wochen Urlaub sind die Spieler jetzt zurück am Vereinsgelände.

Alexander Nübel beim FC Bayern:

Kommt ablösefrei vom FC Schalke 04

Vertrag bis 2025

Jährliches Gehalt von ca. 5,5 Millionen Euro

Kämpft mit Manuel Neuer und Sven Ulreich um Einsatzminuten

Auch wenn sie an den Spielen im kommenden Monat noch nicht teilnehmen dürfen, trainieren die Neuzugänge des Vereins ab sofort mit der Mannschaft. Das gilt auch für Alexander Nübel, der nach wie vor Hoffnung hat, Manuel Neuer den Platz im Tor streitig machen zu können.

Starker Bayern-Start: Alex Nübel kommt im Polo mit Gelsenkirchen-Kennzeichen zum Corona-Test. pic.twitter.com/kzNblxQrVK — Heiko Niedderer (@itstheicebird) July 20, 2020

Nach der Pause ohne Quarantäne stand für die Spieler zunächst ein Corona-Test an. Nübel sorgte bei seinem ersten Auftritt als Bayern-Spieler dann auch gleich mal für Aufsehen. Während die meisten Spieler mit ihren teuren Karossen vorfuhren, kam der 23-Jährige in einem VW-Polo an der Säbener Straße an. Auffällig außerdem noch: Das Auto war mit einem Gelsenkirchener-Kennzeichen ausgestattet.

Das ist insofern ungewöhnlich, als dass es mittlerweile sehr selten ist, dass sich ein Fußballer keine fette Luxuskarre leistet. Zum anderen ist in den Verträgen zwischen Bayern München und Sponsor Audi verankert, dass die Spieler zum Training oder zu offiziellen Terminen in einem Dienstwagen des Autoherstellers erscheinen.

Strafen in der Vergangenheit

Eine Missachtung dieses Vertrags führte in der Vergangenheit beim Rekordmeister des Öfteren zu Strafen. So wurden schon Jerome Boateng, Niklas Süle oder Kingsley Coman Opfer dieses „Vertragsbruchs“.

Für den Ex-Schalker Nübel spricht in dieser Hinsicht jedoch, dass er schlicht noch keinen Dienstwagen von Audi besaß. Nach dem Corona-Test war das Problem jedoch bereits behoben: Der Ex-Schalker verließ das Vereinsgelände nicht mehr in seinem Polo, sondern – wie es sich bei den Bayern gehört – in einer Audi-Karosse. (mh)