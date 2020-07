Beim FC Schalke 04 redet Jobst Krisen-Tacheles: „Wir gaben ein miserables Bild ab“

Gelsenkirchen. Beim FC Schalke 04 beginnt eine neue Zeitrechnung – mal wieder.

Die sportliche und wirtschaftliche Krise sowie das Aus von Vereinsboss Clemens Tönnies veranlasste Marketingvorstand Alexander Jobst, Sportvorstand Jochen Schneider und Trainer David Wagner zu einer ausführlichen öffentlichen Analyse.

FC Schalke 04: „Der heutige Tag ist eine Zäsur“

Jobst nahm dabei kein Blatt vor den Mund. „Der heutige Tag ist eine Zäsur für den FC Schalke 04. Ein ‚Weiter so‘ wird es auf Schalke nicht geben.“

Der 46-Jährige weiter: „In den vergangenen Monaten hat Schalke in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben. Neben der sportlich sehr schlechten Rückrunde haben wir uns mit einigen Entscheidungen in der Öffentlichkeit keinen Gefallen getan. Wir haben Fehler gemacht, für die wir uns entschuldigen möchten.“

Jobst nannte konkrete Beispiele: „Ich erwähne hier explizit die Ticket-Rückerstattungen, die Härtefall-Regelungen oder auch die Entlassungen der Fahrer der Knappenschmiede. Das alles zeichnete von Schalke ein Bild, das uns nicht hätte zugeschrieben werden sollen. Dafür entschuldigen wir uns bei den Fans.“

„Haben Glaubwürdigkeit verspielt“

Gleichzeitig formulierte Jobst ein großes Versprechen an Fans, Mitglieder und die Mitarbeiter des FC Schalke 04: „Wir wissen ganz genau, dass wir in den vergangenen Monaten viel Glaubwürdigkeit verspielt haben. Und wir können jetzt nur versprechen, dass wir das in Zukunft besser machen. Worten sind das eine, aber das Wichtige wird sein, dass dann auch Taten folgen.“

Schalke war gut in die Saison gestartet und hatte die Winterpause auf dem 5. Platz verbracht – punktgleich mit Borussia Dortmund auf Rang 4. In der Rückrunde erlebte Schalke dann einen erschreckenden Einbruch, durch den die Königsblauen ins graue Niemandsland der Tabelle abgerutscht sind.

In der Corona-Krise wurden dann die enormen wirtschaftlichen Probleme des Vereins offensichtlich.