FC Schalke 04: Vertrag von Juwel läuft aus – bei diesem Transfer könnte sogar eine S04-Legende helfen

Wer kommt, wer geht? Diese Frage beschäftigt die Fans des FC Schalke 04 aktuell mehr denn je. Besonders auf der Zugangsseite erhoffen sich die Anhänger im Winter die ein oder andere Überraschung. Dabei sollte man jedoch nicht außer Acht lassen, das Riesen-Sprünge bei den Knappen nicht möglich sind.

Die Suche auf dem Spielermarkt ist eingeschränkt. Sport-Vorstand Peter Knäbel muss an der ein oder anderen Stelle experimentierfreudig sein, wenn er einen Coup landen will. Einer könnte sich in den Niederlanden verstecken.

FC Schalke 04: Ajax-Talent sorgt für Trubel

Sontje Hansen ist bisher wohl nur Fußball-Fachleuten ein Begriff. Der 20-Jährige kickt derzeit in der zweiten Mannschaft von Ajax Amsterdam. Perspektivisch sehen ihn die Verantwortlichen bei den Profis. Das einzige Problem: Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Wie „Voetbal International“ berichtet, geht es bei den Verhandlungen schon seit einem halben Jahr nicht weiter. Das führte dazu, dass Hansen nicht mit ins Trainingslager nach Marbella durfte. Stattdessen hieß es für ihn alleine „Nachsitzen“ in Amsterdam.

Geht Hansen schon im Winter?

Eine unglückliche Situation, die dazu führen könnte, dass Hansen seinen Abschied sogar vorzeitig forciert. Und dann sollte der FC Schalke 04 aufhorchen. Denn Hansen ist auf dem Flügel zu Hause und bringt Geschwindigkeit mit. Genau das Profil also, welches die Knappen unbedingt besetzen wollen.

Sontje Hansen zählt zu Ajax‘ großen Talenten. Foto: IMAGO / Pro Shots

Selbst wenn Ajax Hansen im Winter für eine Ablöse ziehen lässt, dürfte diese gering ausfallen, da man den Spieler im Sommer sonst ohnehin ganz ohne Gegenwert verliert. Ein weiterer Punkt, der S04 entgegenkommen würde.

FC Schalke 04: Kurzer Dienstweg nach Amsterdam

Ob der Bundesliga-Klub tatsächlich Gedanken in Richtung Hansen hegt, ist nicht bekannt. Sollte das aber ab einem Punkt der Fall sein, gibt es noch etwas, wovon der FC Schalke 04 profitieren könnte. Es gäbe nämlich den kurzen Dienstweg nach Amsterdam.

Denn bereits seit März arbeitet Klaas-Jan Huntelaar im Management des Vereins. Langfristig will er mal Sportdirektor werden. Vielleicht klingelt Knäbel beim 39-Jährigen ja mal durch, sollte Schalke an Hansen oder einem anderen Ajax-Spieler interessiert sein.