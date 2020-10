FC Schalke 04: Fans enttäuscht – ER hat auch unter Trainer Baum keine Chance

Er ist der Liebling und die große Hoffnung der Fans des FC Schalke 04!

Ahmed Kutucu ist ein Königsblauer durch und durch, sollte eigentlich den Durchbruch schaffen, doch auch unter Trainer Manuel Baum hat der 20-Jährige bislang keine Chance. Kutucu spielt beim FC Schalke 04 einfach nicht.

FC Schalke 04: Rückschlag für Kutucu

Mit elf Jahren wechselte er in die Knappenschmiede, durchlief anschließend alle Jugendmannschaften beim FC Schalke 04 und feierte schon mit 18 Jahren sein Champions-League-Debüt für Königsblau. Kutucu trägt Königsblau auf der Brust und im Herzen.

Von den Fans des FC Schalke 04 wird er dafür verehrt. Als David Wagner noch auf der Trainerbank saß, forderten die Fans mehr Einsatzzeiten für Kutucu. In der Bundesliga kam Kutucu immerhin 25 Mal zum Einsatz, allerdings meist von der Bank. Rund 26 Minuten stand er pro Spiel in der vergangenen Saison auf dem Platz.

Das ist Ahmed Kutucu

Mit elf Jahren wechselte er von RW Essen in die Knappenschmiede

In der U19 Bundesliga ragte er herraus, schoss 27 Tore in 48 Spielen

Seit 2019 gehört Kutucu offiziell zum Profikader des FC Schalke 04

In dieser Spielzeit steht hingegen noch kein einziger Einsatz auf seinem Konto. Mit Vedad Ibisevic und Gonzalo Paciencia wurden gleich zwei Spieler verpflichtet, die auf seiner Position spielen können. Wahrscheinlich auch deshalb spielte Kutucu noch keine Rolle.

Ahmed Kutucu arbeitet fleißig für den Durchbruch. Foto: imago images/RHR-Foto

Daran änderte auch der Trainerwechsel nichts. Coach Manuel Baum setzt momentan auf die erfahrenen Kicker, Ahmed Kutucu spielt in seinen Planungen bislang noch keine Rolle. Auch wenn sich einige Fans das sicher wünschen werden.

Einsatz bei der U23 macht Hoffnung

Ein gutes Bewerbungsschreiben konnte Kutucu immerhin jetzt mal bei der U23 abgeben. Dort kam er am Mittwochabend zum Einsatz. Dort wusste er gleich zu überzeugen. Kutucu traf in der 32. Minute mit einem Flachschuss aus 14 Metern zum 2:0. Die Knappen siegten gegen den 1. FC Köln am Ende mit 3:0 (2:0). Neben Kutucu stand mit Levent Mercan ein weiterer Spieler der ersten Mannschaft in der Startelf.

Die Zeit von Kutucu beim FC Schalke 04 ist noch nicht gekommen. In der aktuellen Situation ist es schwierig, als junger Spieler den Durchbruch zu schaffen, aber auch Kutucu wird unter Trainer Manuel Baum seine Einsatzzeiten bekommen. Er ist schließlich erst 20 Jahre alt.

Obwohl er schon mehrere Angebote von anderen Bundesliga-Vereinen hatte, entschied sich Kutucu immer wieder für seinen Herzensklub