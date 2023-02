FC Schalke 04: Ex-Liebling fristet trauriges Dasein – jetzt könnte plötzlich alles besser werden

Er war beim FC Schalke 04 ein großer Hoffnungsträger und Fanliebling. Geboren in Gelsenkirchen, ausgebildet in der Knappenschmiede – wenig sprach dafür, warum sich Ahmed Kutucu bei den Knappen nicht etablieren sollte. Doch es kam alles anders.

Kutucus Aufstieg ging einher mit dem sportlichen Abstieg der Knappen. In dieser Phase war Erfahrung und nicht Talent gefragt. Der Stürmer entschied sich, den FC Schalke 04 zu verlassen. Aktuell sieht es für ihn nicht besser aus. Doch nun bekommt er neue Hoffnung.

FC Schalke 04: Ex-Star tut sich schwer

Über die Stationen Heracles Almelo und Basaksehir landete der 22-Jährige vor einem Jahr beim SV Sandhausen. In der zweiten Liga wollte er sich in Deutschland beweisen. Zuvor hatte er für die Knappen bereits 52 Spiele absolviert, stand sogar einmal in der Champions League auf dem Feld.

Nachdem Kutucu zunächst im ersten Halbjahr 2022 per Leihe aus der Türkei nach Deutschland zurückkehrte, wurde diese im Sommer verlängert. So richtig Fuß fasst der Ex-Star vom FC Schalke 04 aber trotzdem nicht. In 14 Ligaspielen gelang ihm in dieser Spielzeit erst ein Tor.

Kutucu auf der Bank

Das führte dazu, dass Kutucu zuletzt ein trauriges Dasein fristete. In den vergangenen drei Spielen schmorte er die komplette Zeit auf der Bank. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Sandhausen ohne den ehemaligen Spieler vom FC Schalke 04 drei Mal zu Null verlor.

Die Lage in Sandhausen ist alarmierend. Der SVS ist mittlerweile Tabellenletzter. Ein Grund, weshalb sich die Verantwortlichen dazu entschieden, Trainer Alois Schwartz zu entlassen und stattdessen Thomas Oral zu holen.

FC Schalke 04: Neue Chance für Kutucu

Ein Schritt, aus dem auch Kutucu neuen Mut schöpfen dürfte. Ein Trainerwechsel hat schon so manch kriselndem Profi aus seinem Loch geholfen, weil er plötzlich neues Vertrauen bekam.

Zudem steht am Wochenende ein enorm wichtiges Spiel an. Im Kellerduell wartet mit dem 1. FC Nürnberg, mit dem der FC Schalke 04 eine innige Freundschaft pflegt, eine Mannschaft, die ihren Trainer nach dem vergangenen Wochenende ebenfalls entließ.