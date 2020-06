FC Schalke 04: DAS freut die Fans! Wagner: „Ich habe kein Problem damit“

Schlägt beim FC Schalke 04 jetzt die große Chance der Nachwuchs-Talente?

Die Königsblauen haben derzeit mit massiven personellen Problemen zu kämpfen. Einige Leistungsträger des FC Schalke werden in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Das könnte einigen Youngstern aus der Knappenschmiede große Möglichkeiten bescheren.

FC Schalke 04 setzt auf eigene Jugend

Ahmed Kutucu, Levent Mercan, Nassim Boujellab, Malick Thiaw oder Can Bozodgan waren in dieser Saison Teil des Profikaders. Jetzt dürfen sie sich offenbar vermehrt auf Einsatzzeiten freuen.

Wagner über seine Schalke-Bubis: „Nassim und Ahmed sind mittlerweile schon eineinhalb Jahre im Profikader dabei. Levent ist seit dieser Saison dabei. Und Malik sowie Can seit dem Trainingslager im Winter, obwohl Can sich dann ja verletzt hatte.“

Wagner weiter: „Viele von ihnen hatten in dieser Saison schon ihre Einsatzzeiten – mit guten und auch mit weniger guten Momenten. Das ist in dem Alter ganz normal. Was sicher ist: So wie die Situation sich im Moment darstellt, werden alle von ihnen in den verbleibenden vier Spielen zum Einsatz kommen können.“

Wagner lobt die S04-Youngster

Der Schalke-Coach lobte seine „Rasselbande“ in den höchsten Tönen: „Sie sind sehr engagiert im Training. Aber das erwartet man natürlich auch von solch jungen Spielern. Sie machen das in dieser Phase genauso, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe dann auch kein Problem damit, sie dafür mit Einsatzzeiten zu belohnen.“

In den verbleibenden vier Saisonspielen trifft Schalke auf Bayer Leverkusen (H), Eintracht Frankfurt (A), den VfL Wolfsburg (H) und den SC Freiburg (A). Nach zwölf sieglosen Liga-Spielen in Serie wollen die Königsblauen im Saison-Endspurt endlich mal wieder einen Erfolg feiern.

Die Europa-League-Plätze liegen für Schalke zwar fast außer Reichweite. Doch mit guten Leistungen in den verbleibenden Partien würde S04 seinen Fans zumindest ein versöhnliches Saisonende bescheren.