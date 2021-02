FC Schalke 04: Mit dieser irren Aktion weckt Kutucu die Sehnsucht der Fans – „Und wir geben ihn natürlich ab“

Beim FC Schalke 04 konnte Ahmed Kutucu sich nicht durchsetzen. Bei Heracles Almelo versetzt er nun alle in Staunen.

Almelo. Viel zu oft – für ihren Geschmack – mussten die Fans des FC Schalke 04 schon mit ansehen, wie Abgänge bei ihrem neuen Klub aufblühen.

Immer wieder spielen Profis, die auf Schalke unter ihren Möglichkeiten blieben, nach dem Abschied groß auf.

FC Schalke 04: Ahmed Kutucu begeistert in Almelo – S04-Fans trauern ihm hinterher

Marvin Friedrich und Cedric Teuchert überzeugen bei Union Berlin, Guido Burgstaller trifft auf St. Pauli plötzlich wie am Fließband, Breel Embolo ist in Gladbach in Windeseile angekommen und Sebastian Rudy hat seit Wochen keine Minute Spielzeit für die TSG Hoffenheim verpasst.

Nach viel Frust beim FC Schalke 04 läuft es für Ahmed Kutucu in den Niederlanden besser. Foto: imago images

Nun müssen die S04-Fans wieder ganz stark sein. Vier Trainer sahen in Ahmed Kutucu allenfalls einen Ergänzungsspieler – nun schwingt er sich bei Heracles Almelo zu einer echten Verstärkung auf.

Ahmed Kutucu mit Wahnsinns-Tor für Heracles Almelo

Seit das Eigengewächs der Knappenschmiede in den Niederlanden ist hat Almelo kein Spiel mehr verloren. Kutucu lieferte bei seinem Debüt gleich die Vorlage zum Siegtreffer – und lässt die Fans von Heracles und auch die des S04 jetzt mit einer krassen Aktion im Training ausflippen.

Bei einem Trainings-Spiel im Heracles-Stadion fing eine Kamera auf der Tribüne einen Geniestreich des Leihspielers des FC Schalke 04 ein.

Einen Abwurf des Torhüters verlängert der 20-Jährige per Volley artistisch genau in den Winkel. Applaus von allen Seiten – und die ein oder andere Träne in den Augen der S04-Fans.

Die Reaktionen der Schalke-Fans auf das Video:

Ein Jammer, wie bei uns mit Talenten umgegangen wird.

Und was machen wir? Wir geben ihn natürlich ab.

So eine Maschine.

Chill, Bro! Ist nur Training!

Nein, wird auf Schalke nicht gebraucht. Könnte Tore schießen!

Noch dürfen die Fans des FC Schalke 04 hoffen, ihren Sturm-Liebling noch einmal in königsblau auf dem Platz zu sehen. Kutucu ist an Almelo vorerst nur ausgeliehen – und kehrt womöglich im Sommer zurück nach Gelsenkirchen.

Hoffnung auf Huntelaar

Stattdessen ruhen die Schalker Sturmhoffnungen in der Rückrunde auf Newcomer Matthew Hoppe und Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar. Nach seiner Verletzung soll der Niederländer am Wochenende endlich voll ins Spielgeschehen eingreifen.