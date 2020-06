FC Schalke 04: Klartext von S04-Youngster Kutucu – „Das tut sehr weh“

FC Schalke 04: Ahmed Kutucu feierte sein Startelf-Debüt in dieser Bundesliga-Saison gegen Leverkusen.

Gelsenkirchen. Der Ruf der Fans des FC Schalke 04 wurde endlich erhört. Gegen Bayer Leverkusen stand Publikumsliebling Ahmed Kutucu erstmals in der Startelf.

Nach seinem Startelf-Debüt in dieser Bundesliga-Saison sprach der Youngster vom FC Schalke 04 umgehend Klartext.

FC Schalke 04: Kutucu spricht offen über Startelf-Debüt

Lange mussten die Fans des FC Schalke warten, jetzt hat Trainer David Wagner reagiert. Gegen Bayer Leverkusen setzte der Coach auf eine junge Elf - und das mit Erfolg.

Schalke zeigte die beste Leistung seit langem und hatte den Champions-League-Aspiranten Bayer Leverkusen am Rande einer Niederlage. Daniel Caligiuri schoss S04 per Elfmeter in Führung. Erst kurz vor Schluss kassierte „Königsblau“ den Ausgleichstreffer.

----------------------

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Caligiuri (51.), 1:1 Miranda (81., ET)

----------------------

Die jungen Wilden bei Schalke trumpften auf und zeigten vor allem eins: Willen und Engagement. Mit Nassim Boujellab (20), Can Bozdogan (19) und Ahmed Kutucu (20) dominierten drei Jungs aus der eigenen Nachwuchsakademie den Angriff. Mit im Schnitt 23,6 Jahren stand am Sonntag sogar die jüngste Schalker Startelf seit Dezember 2016 auf dem Platz.

Nassim Boujellab und Ahmed Kutucu mussten lange auf ihre Chance warten. Foto: imago images/Team 2

Kutucu ärgert sich über späten Ausgleich

Ahmed Kutucu resümierte nach dem Spiel seine Leistung: „Ich habe mich gefreut mein Startelf-Debüt in dieser Bundesliga-Saison zu geben. Ich fand’s gut, aber natürlich gab’s mit Ball noch viel Luft nach oben.“

Mit im Schnitt 23,6 Jahren stand am Sonntag die jüngste Schalker Startelf seit Dezember 2016 auf dem Feld ℹ️



Obwohl, "stand" ist mit Blick auf 120,9 gelaufene Kilometer und 250 angezogene Sprints der falsche Begriff 🙃#S04 | 🔵⚪️ | #S04B04 pic.twitter.com/pakPIdrvt3 — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) June 15, 2020

Über das Ergebnis konnte sich der ehrgeizige Angreifer nicht wirklich freuen: „Es war sehr bitter, das 1:1 zu kassieren. Wir haben so viel investiert in das Spiel, haben gekämpft und sind viel gelaufen. Natürlich ist das dann bitter und tut umso mehr weh“, so Kutucu.

-----------------------

-----------------------

Schon am Mittwoch (18.30 Uhr) in Frankfurt könnten die jungen Wilden wieder ihre Chance bekommen. David Wagner hat weiterhin kaum andere Optionen und wird wohl nach dem starken Auftritt wieder auf die Unbekümmertheit des Nachwuchses setzen.