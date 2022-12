FC Schalke 04: Kein WM-Finale! Hunderte S04-Fans machen stattdessen DAS

Am 18. Dezember war ordentlich was los. Eine Woche vor Weihnachten kündigte sich der vierte Advent an. Im fernen Katar fand das WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich statt. Und in Gelsenkirchen trafen sich hunderte Fans des FC Schalke 04 in der Glückauf-Kampfbahn.

Sie hatten keine Lust, das Endspiel der WM auf der heimischen Couch zu verfolgen. Stattdessen kamen die Anhänger des FC Schalke 04 zu einer Veranstaltung zusammen, die zuletzt zwei Jahre wegen Corona aussetzen musste: dem Adventssingen.

FC Schalke 04: Adventssingen kehrt zurück

Dieses wird vom Schalker Supporters Club veranstaltet und fand in diesem Jahr bereits zum siebten Mal statt. Rund 500 königsblaue Fans ließen sich am Sonntag (18. Dezember) von winterlichen Temperaturen nicht klein kriegen.

Nachdem das Event in den Jahren der Corona-Pandemie ausfallen musste, war das Interesse der Anhänger in diesem Jahr groß. Tickets konnten im Vorhinein für, na klar, 04 Euro erworben werden. Eine Woche nachdem der FC Schalke 04 in der Veltins Arena ein Weihnachtssingen veranstaltet hatte, ging es in der Kampfbahn kleiner, aber auch gemütlicher zu.

Musik ertönt in der Kampfbahn

Für das leibliche Wohl war in Form von Essen und heißen Getränken gesorgt und dann wurde gesungen. Wie der Blog „100 Prozent mein Schalke“ berichtet, eröffnete der königsblaue Chor stilecht mit dem Steigerlied, das auch vor den Heimspielen des FC Schalke 04 stets zu hören ist.

Auch andere Klassiker wie „Alle Jahre wieder“ oder „Ihr Kinderlein kommet“ waren demnach auch zu hören. Der Supporters Club kündigte im Vorhinein an, den Reinerlös des Adventssingens wieder spenden zu wollen.

FC Schalke 04: Sportlich geht es um viel

Dass während das Adventssingen begann (18.04 Uhr) noch ein WM-Finale lief, war den Anwesenden egal. Für sie galt an diesem Abend die Verbundenheit zum FC Schalke 04. In den Pausen dürfte es daher bei so manchem Gespräch um die aktuelle Lage des Vereins gegangen sein.

Weitere Nachrichten:

Die Knappen schlossen das Jahr bekanntermaßen auf dem letzten Tabellenplatz ab. Zum Auftakt ins neue Jahr wartet gleich das nächste Mammutprogramm. Nach einem Auswärtsspiel gegen Frankfurt wartet gleich RB Leipzig.