FC Schalke 04: Ex-Trainer mit heikler Aussage – „Meinen, man kann nur von Tradition leben“

Es rumort schon wieder beim FC Schalke 04. Gerade als man dachte, nach einem bisher so chaotischen Jahr würde endlich Ruhe einkehren, meldet sich ein ehemaliger Trainer des Vereins mit einer vernichtenden Prognose zu Wort.

Eine Aussage dürfte den stolzen Fans des FC Schalke 04 gar nicht schmecken, auch wenn der Ex-Trainer davon überzeugt ist, dass es der einzige Weg aus der Krise für Schalke ist.

FC Schalke 04: Ambitionen wie Aufsteiger Bielefeld

In der Rückrunde schickte sich Schalke 04 an, den Hamburger SV in der Bundesliga vergessen zu machen und zum Chaosclub Nummer 1 in Deutschland aufzusteigen. Eine endlose Sieglosserie, eine katastrophale Außendarstellung während der Corona-Zeit und ein ewig schwelender Streit zwischen Fans und Clemens Tönnies, welcher im Rücktritt des einst mächtigen Bosses endete. Egal wo, bei den Knappen brannte es an allen Ecken und Enden.

Peter Neururer, der Erfahrene:

Langjähriger Fußballlehrer aus Deutschland

Trainer bei 14 unterschiedlichen Vereinen

Kam meist als Retter in der Not

Auf Schalke von April 1989 bis November 1990

Stand in über 550 Spielen in der ersten und zweiten Liga an der Seitenlinie

Dann folgte die Saisonabschluss-Pressekonferenz, auf der Sportvorstand Jochen Schneider ankündigte, dass es auf Schalke in Zukunft anders laufen wird. Neue Bescheidenheit, zurückgeschraubte Ziele, Fokus auf die Jugend – so wollte Schneider die Gemüter beruhigen.

Aus Sicht von Peter Neururer genau der richtige Weg. „Jochen Schneider macht es aus meiner Sicht richtig“, erklärt der Kult-Coach gegenüber „Sport Bild“ nur um dann den Finger schonungslos in die offene Wunde zu legen: „Er verkauft Schalke so, wie die Situation bei Schalke derzeit ist: finanziell am Boden, die sportliche Perspektive mit der Mannschaft ist gleich null“, wettert der 65-Jährige.

„Das Ziel für die kommende Saison kann nur heißen: Klassenerhalt“, sagt der ehemalige Schalke-Coach und stellt den Verein damit auf eine Stufe mit Aufsteiger Bielefeld oder den notorischen Kellerkindern wie Mainz oder Augsburg.

Einziger Ausweg Ausgliederung?

Den einzigen Ausweg aus dieser Situation sieht Neururer nur in der Ausgliederung der Profiabteilung und greift damit das Heiligste der Schalker-Fans an: den Titel des eingetragenen Vereins. Für die Königsblauen ein absolutes No-Go diesen aufzugeben, für Neururer und auch einige andere Experten der einzige Schritt, die Knappen wieder an die Spitze zu hieven.

„Manche Menschen bei Schalke meinen, dass man nur von der Tradition leben kann, das ist aber absolut falsch“, wird Neururer deutlich. Schalkes Verantwortliche seien darauf angewiesen, gemeinsam mit den Fans einen entsprechenden Weg zu erarbeiten, die Möglichkeiten enorm.

Für einen Verein, der die viertmeisten Mitglieder der Welt hat, sei es mit Sicherheit möglich, finanzstarke Investoren zu finden, so der langjährige Bundesligatrainer. Dabei hofft Neururer, der selbst jahrelang Mitglied auf Schalke war, auf Schneider. Er sei überzeugt, dass der Sportvorstand der richtige Mann in der aktuellen Situation sei. (mh)