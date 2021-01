FC Schalke 04 droht Horror-Szenario – der Abstieg hätte dramatische Konsequenzen

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Traditionsvereine in Deutschland. In der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga belegen die Königsblauen Platz sieben. Sieben Mal wurden die „Knappen“ Deutscher Meister, zuletzt 1958. Fünf Mal gewannen die Schalker den DFB-Pokal, zuletzt im Jahr 2011.

Der FC Schalke 04 trudelt dem Abstieg in die 2. Bundesliga hingegen. Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz schon.

In Gelsenkirchen muss man sich langsam mit einem möglichen Horror-Szenario beschäftigen. Auf den Kader des FC Schalke 04 hätte ein Abstieg dramatische Auswirkungen.

FC Schalke 04: Abstieg hätte heftige Konsequenzen

Nach dem verlorenen Kellerduell gegen den 1. FC Köln hat nun wohl auch der letzte Schalke-Fan realisiert, dass ein Abstieg in diesem Jahr nur noch schwer zu verhindern sein wird. Acht Punkte auf die Relegation und schon zehn Zähler aufs rettende Ufer – so lauten die nackten Zahlen.

Aussicht auf Besserung ist beim FC Schalke 04 nicht in Sicht – zumal nun in den kommenden Wochen echte Brocken warten. Am Sonntag geht es gegen den Bayern München und dann warten Wolfsburg, Leipzig, Union Berlin und der BVB.

Es wäre fahrlässig, sich nicht mit einem möglichen Abstieg in die Zweitklassigkeit zu befassen. Denn dem FC Schalke 04 droht nicht nur der Verlust des Sponsors Gazprom, sondern auch der Abgang zahlreicher Leistungsträger.

Jochen Schneider steht vor einem großen Problem. Foto: TEAM2sportphoto

Schalke drohen diese Abgänge

Am Saisonende endet die Leihe von gleich vier Spielern: Frederik Rönnow, Sead Kolasinac, Kilian Ludewig und Goncalo Panciencia würden im Falle des Abstiegs wohl zu ihren Klubs zurückkehren.

Hinzukommen Michael Langer, Steven Skrzybski, Alessandro Schöpf, Nabil Bentaleb und Timo Becker, deren Verträge im Sommer auslaufen. Klaas-Jan Huntelaar würde ebenfalls wegfallen. Der Angreifer hatte sein Karriereende bereits angekündigt. Der Kontrakt von Sebastian Rudy, der noch an Hoffenheim ausgeliehen ist, läuft ebenfalls auf.

DIESE S04-Spieler können ablösefrei gehen

Übereinstimmenden Medienberichten ist das aber noch nicht alles: Salif Sané, Hamza Mendyl, Mark Uth und Suat Serdar besitzen demnach keinen Vertrag für die 2. Liga und können den Klub im Sommer ablösefrei verlassen.

Damit hätte Schalke alleine 15 Abgänge in diesem Sommer zu verkraften. Unklar ist zudem, ob Spieler wie Ozan Kabak, Amine Harit oder Omar Mascarell den Weg in die 2. Liga mitgehen würden.

Suat Serdar darf wohl ablösefrei gehen. Foto: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Dem FC Schalke 04 droht ein großer Teil seines Kaders wegzubrechen, bei einem Abstieg müsste man eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen. (fs)