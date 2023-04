FC Schalke 04: Hoffnung bei den Fans kehrt zurück – DAS kommt genau zum richtigen Zeitpunkt

Diese Partie könnte über den Ausgang der Saison beim FC Schalke 04 entscheiden. Am Freitagabend (14. April) wartet gleich der nächste Keller-Gipfel. Um 20.30 Uhr gastiert Hertha BSC Berlin in der Veltins-Arena.

Flutlicht, Abstiegskampf – Endspiel? Verliert der FC Schalke 04 auch diese Begegnung, könnten im Keller schnell die Lichter ausgehen. Doch eine Nachricht schenkt den Fans der Knappen nun große Hoffnung.

FC Schalke 04 leckt seine Wunden

Nachdem die Knappen einen starken und ungeschlagenen Zwischenspurt hinlegten, sah es in den letzten beiden Spielen in der Bundesliga schon wieder düsterer aus. Gegen Leverkusen verlor man 0:3. Gegen Hoffenheim blieb eine Antwort aus, stattdessen folgte beim 0:2 eine ganz schwache Leistung (Hier mehr dazu).

++ FC Schalke 04: Sollten die Knappen tatsächlich absteigen – Ex-Juwel Kandidat für den Wiederaufbau? ++

Nur zusehen konnte in diesen Spielen Abwehrboss Moritz Jenz. Den Innenverteidiger verpflichtete der FC Schalke 04 in der Winterpause und startete prompt seine Ungeschlagen-Serie. In acht Spielen als S04-Akteur verließ Jenz das Feld nicht einmal als Verlierer. Dann folgte eine Zerrung, die ihn zuletzt ausfallen ließ – und schon kehrten die Niederlagen zurück.

Jenz zeigt sich wieder

Seitdem rätseln und bangen die S04-Fans, wann der 23-Jährige zurückkehrt. Am Dienstag dann die erlösende Nachricht: Jenz nahm wieder am Mannschaftstraining teil. Beim Abstiegs-Kracher gegen Hertha BSC dürfte er damit wieder dabei sein – wenn nicht etwas Unvorhergesehenes passiert.

Für die Mannschaft von Thomas Reis wäre das ein großer Gewinn. Jenz bringt mit seiner Spielweise Ruhe und Ordnung in die Hintermannschaft. So ganz scheint sein Einsatz dann aber doch noch nicht gesichert. Während der Spieler nach dem Training gegenüber Fans offenbar betonte, dass er Freitag wieder dabei sei, sagte Gerald Asamoah, dass man von Tag zu Tag schauen müsse.

FC Schalke 04: Klassenerhalt entscheidet über Jenz-Zukunft

Es steht jedoch gegen die Hertha nicht nur die Zukunft der Knappen auf dem Spiel, sondern auch die von Jenz selbst. Denn der Ausgang dieser Spielzeit entscheidet, ob er in Gelsenkirchen bleibt oder nicht.

Noch mehr Neuigkeiten für dich:

Im Zuge der Leihe vereinbarte der FC Schalke 04 mit dem FC Lorient eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro. Diese greift allerdings nur, wenn Schalke die Klasse hält. Dafür braucht es gegen den Hauptstadt-Klub unter allen Umständen einen Sieg.