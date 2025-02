FC Schalke 04: Kurioser Abschied! Spieler verlässt S04 mitten in der Saison

Für den FC Schalke 04 und die restlichen Mannschaften des Revierklubs geht es in die heiße Phase der Saison. Nicht nur die Situation des Zweitligisten ist aktuell kritisch, auch das Regionalliga-Team steckt tief im Abstiegskampf.

Das Team von Trainer Jakob Fimpel bekommt jetzt aber auch noch eine andere schlechte Nachricht. Mitten in der Saison verlässt ein Spieler den FC Schalke 04 und wechselt woanders hin.

FC Schalke 04: Spieler verlässt S04

Aus der Regionalliga-Mannschaft des FC Schalke 04 schafften es in den vergangenen Jahren immer mal wieder einige Spieler zu den Profis, die dort auch mehrere Spiele absolvieren durften. Für Finn Heiserholt wird dieser mögliche Traum wohl nicht aufgehen.

Der 28-Jährige hat die Königsblauen jetzt mitten in der Saison verlassen und wechselt ins Ausland. So wird der defensive Mittelfeldspieler in Zukunft in der dritten finnischen Liga auflaufen, das hat sein neuer Klub Rovaniemen Palloseura am Dienstag (25. Februar) verkündet.

Ab April wird er für das Team auflaufen, wenn die neue Saison zu dem Zeitpunkt starten wird. In Finnland und den anderen skandinavischen Ländern starten und enden die Spielzeiten zu unterschiedlicheren Zeitpunkten im Vergleich zu den anderen europäischen Ligen.

„Ankerspieler im Mittelfeld“

Beim neuen Verein freut man sich über den ehemaligen Spieler des FC Schalke 04. „Wir haben bereits eine ganze Reihe von angriffsorientierten Spielern im Kader. Finn ist die richtige Ergänzung für die Defensive. Finn ist ein Ankerspieler im Mittelfeld. Das ist genau der Spielertyp, den wir in diesem Frühjahr gesucht haben“, freut sich Jari Alamäki, Cheftrainer des neuen Klubs.

Heiserholt habe laut der Vereinsmitteilung des finnischen Drittligisten auch schon an einigen Trainingseinheiten teilgenommen. Der Grund für den Wechsel sei auch aus Liebe zur Region Lappland und Finnland sowie durch die Erfahrungen bei RoPS begünstigt.

Neben den Partien der Regionalliga fungierte Heiserholt auch als Videoanalyst für die zweite Mannschaft der Schalker. Ob er diesen Job weiter ausführen wird, ist aktuell noch unklar.