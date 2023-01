Schalke – 1. FC Nürnberg LIVE: Großes Wiedersehen und Debüts – besonderes Testspiel in Belek

Vier Testspiele, drei Unentschieden und eine Niederlage: So lautet die Bilanz der Königsblauen in der bisherigen Vorbereitung. In der Begegnung Schalke – 1. FC Nürnberg soll jetzt der erste Sieg her.

Gelingt das den Knappen? Beim Freundschaftsduell Schalke – 1. FC Nürnberg am Dienstag (10. Januar, 13.30 Uhr) gibt es zudem ein großes Wiedersehen auf beiden Seiten. Ehemalige Spieler treffen nämlich auf ihren Ex-Klub. Zudem könnten zwei Neuzugänge das erste Mal im S04-Dress auflaufen.

Schalke – 1. FC Nürnberg im Live-Ticker

Im fünften Testspiel möchte der FC Schalke 04 endlich den ersten Sieg einfahren. Aber auch der 1. FC Nürnberg wartet auf den ersten Erfolg in der Vorbereitung. In zwei Testspielen gab es eine Niederlage und ein Unentschieden. Wer gewinnt zum ersten Mal? Im Live-Ticker von DER WESTEN gibt es alle Infos zur Partie.

Spielinfos: FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg

Anstoß: Dienstag, 10. Januar um 13.30 Uhr

Stadion: Titanic Deluxe Football Center in Belek

Streams: YouTube (S04), Sky Sport News

FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg -:- (-:-)

Tore: –

20.16 Uhr: Für alle Fans, die nicht in Belek sein können, gibt es die Möglichkeit, das Spiel vor dem Fernseher zu schauen. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung.

18.44 Uhr: Bei den Knappen können zwei Neuzugänge im Testspiel ihr Debüt feiern. Die beiden Leihgaben Niklas Tauer und Jere Uronen hoffen, gegen den FCN ihr erstes Spiel für den FC Schalke 04 absolvieren.

17.53 Uhr: Schalke – Nürnberg: Das Duell der beiden Traditionsvereine wird auch gleichzeitig zu einem großen Wiedersehen. Angefangen beim FCN-Trainer Markus Weinzierl, der den FC Schalke 04 mit mäßigem Erfolg in der Saison 2016/17 trainierte. So musste der Coach nach einem zehnten Platz in der Bundesliga schon wieder gehen. Weinzierl hat drei Spieler, die das Schalke-Trikot trugen. Johannes Geis, Benjamin Goller und Leihgabe Florian Flick, der am Ende der Saison wieder nach Gelsenkirchen zurückkehrt. Dann ist da aber auch noch S04-Star Tom Krauß, der in den vergangenen beiden Spielzeiten für den 1. FC Nürnberg auflief.

16.15 Uhr: Bislang absolvierte der S04 vier Testspiele und konnte keines davon gewinnen. 2:2 gegen Rapid Wien, 3:4 gegen Hajduk Split, 2:2 gegen VfL Osnabrück und 2:2 gegen den FC Zürich: Zehn Gegentore in vier Testspielen. Das dürfte Cheftrainer Thomas Reis gar nicht gefallen. Was für Probleme er neben den vielen Gegentreffern noch lösen muss, erfährst du hier.

Montag, 9. Januar, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg. Hier gibt es alle Infos zum letzten Testspiel der Königsblauen im Trainingslager in Belek.