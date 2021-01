FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Huntelaar nicht im Kader! DAS verhindert das Comeback

Gelsenkirchen. Schalke 04 trifft in der Bundesliga auf den 1. FC Köln. Die brennendste Frage die sich die Fans der Knappen stellen: Wird Klaas-Jan Huntelaar bereits am Mittwoch wieder das Trikot des FC Schalke 04 tragen?

Für den FC Schalke 04 ist die Partie gegen den 1. FC Köln richtungsweisend im Kampf gegen den Abstieg.

FC Schalke 04 – 1. FC Köln: Huntelaar-Comeback gegen die Geißböcke?

Wie sich die Königsblauen schlagen, ob Huntelaar sein Comeback geben wird und wie die Partie verlaufen wird, erfährst du hier bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------------

FC Schalke 04 – 1.FC Köln -:- (-:-)

Tore:

--------------------

Bestätigte Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe

Köln: T. Horn - Cestic, Bornauw, Czichos - Ehizibue, J. Horn - Skhiri, Hector - Duda, Drexler - M. Wolf

-------------------

17.55 Uhr: Die Hoffnungen auf eine Blitz-Rückkehr von Huntelaar sind verpufft – so trägt die Hoffnung auf einen S04-Sieg nun einen anderen Namen: Matthew Hoppe muss es wieder richten – nach vier Toren in den letzten zwei Spielen braucht Königsblau auch heute einen Hoppe-Treffer, um im Kampf um den Klassenerhalt weiter mitbuhlen zu können.

17.35 Uhr: Klaas-Jan Huntelaar hat es nicht in den Kader des FC Schalke 04 geschafft. Der Comebacker leidet unter Wadenproblemen, ist aber bei der Mannschaft, wie der S04 via Twitter verkündet.

17.30 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Schalke: Fährmann - Becker, Kabak, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Serdar - Raman, Uth, Harit - Hoppe

Köln: T. Horn - Cestic, Bornauw, Czichos - Ehizibue, J. Horn - Skhiri, Hector - Duda, Drexler - M. Wolf

16.55 Uhr: Droht dem FC Schalke 04 ein Horror-Szenario? Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln könnte der S04 noch einmal ein deutliches Lebenszeichen senden. Bei einer Niederlage gegen den direkten Konkurrenten würde der Rückstand zum rettenden Ufer dagegen von fünf auf sieben Punkte anwachsen – das schlechte Torverhältnis macht Schalke zusätzlich das Leben schwer. Gewinnt am Abend auch noch Bielefeld gegen Mit-Aufsteiger Stuttgart, da sind sich viele S04-Fans im Netz einig, wäre das vielleicht schon der vorzeitige Todesstoß für die Klassenerhalts-Hoffnungen der Königsblauen. Einige Fan-Reaktionen:

Nennt mich ruhig alle Pessimist. Heute schlechte Leistung und Niederlage und wir sind weg vom Fenster.

Heute 3 Punkte oder Abstieg!

Bin nervös. Es steht einfach so unfassbar viel auf dem Spiel...

Ein neues Schicksalsspiel: Endgültiger Abstieg oder Rettung? Wir werden sehen.

15.40 Uhr: "Für mich ist es eine riesige Herausforderung, Schalke dabei zu helfen, drinzubleiben", sagt Huntelaar vor dem Spiel gegen den FC. "Und ich liebe Herausforderungen, sie geben mir Energie. "Es ist eine komplett andere Situation als bei Ajax, so ziemlich das Gegenteil."

13.55 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Berliner Daniel Siebert. Lasse Koslowski und Robert Wessel, beide ebenfalls aus Berlin, winken an der Linie. Vierter Offizieller ist Marcel Pelgrim aus Bocholt, Der Essener Sven Waschitzki macht den VAR.

12.05 Uhr: Während S04 mit Klaas-Jan Huntelaar also eine Baustelle im Angriff geschlossen hat, bleibt die Rechtsverteidiger-Position weiterhin ein Problemfeld. Jetzt wird ein Landsmann von Christian Gross gehandelt. Und der S04-Coach hat sich schon geäußert.

10.41 Uhr: Von der Konkurrenz gibt es für die Huntelaar-Verpflichtung Häme und Spott. Welchen bösen Spruch Schalke kassierte, erfährst du hier!

07.53 Uhr: Die Fans stellen sich jetzt nur eine Frage: Spielt Huntelaar schon heute? "Das ist eine absolute Möglichkeit", sagte Trainer Christian Gross auf der Pressekonferenz am Dienstag.

Mittwoch, 07.48 Uhr: Matchday! Einen wunderschönen guten Morgen! Heute steht das große Kellerduell zwischen Schalke und dem 1. FC Köln an. Um 18.30 Uhr geht's los.

18.36 Uhr: Der „Hunter“ sendet mit seiner Rückkehr auch eine klare Botschaft, was jetzt passieren muss. „Wir müssen Spiele gewinnen, müssen dafür Tore schießen, um aus dem Tabellenkeller zu klettern. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Schalke gehört in die 1. Bundesliga. Es liegt jetzt in unserer Verantwortung, dass das auch so bleibt“, zitiert ihn der Klub in der offiziellen Mitteilung.

18.25 Uhr: Jetzt ist es soweit! Schalke postete auf Twitter ein vielsagendes Video, in dem Huntelaars Stimme zu hören ist. Der Deal ist damit fix!

16.59 Uhr: Im Sturm starten wird höchstwahrscheinlich trotzdem Matthew Hoppe. Der Youngster glänzte mit viert Toren in den letzten beiden Spielen. Für ihn fand Gross lobende Worte: „Er nimmt eine sehr positive Entwicklung. Diese beruht insbesondere auf seinem Ehrgeiz. Er ist ein Spieler, der alles für Schalke gibt. Er wird in sämtlichen Bereichen seines Spiels noch Fortschritte machen.“

15.43 Uhr: Dennoch bleibt Huntelaar eine Option für die Mannschaft im morgigen Spiel. Schalke hofft, bald Vollzug melden zu können.

15.35 Uhr: Zu Beginn der Pressekonferenz beantwortet Pressesprecher Marc Siekmann die wohl brennendste Frage: In der Causa Huntelaar bittet der Verein noch um ein wenig Geduld. Man sei in finalen Gesprächen, allerdings müssen noch einige Dokumente ausgetauscht werden. Deshalb hakt es noch.

--------------

News zum FC Schalke 04:

---------------

13.58 Uhr: Um 15.30 Uhr wird Trainer Christian Gross eine Pressekonferenz zum kommenden Spiel geben. Wird dann auch der Wechsel offiziell?

13.14 Uhr: Wann verkündet der Verein die Verpflichtung von Klaas-Jan Huntelaar? Schon gestern soll der Stürmer zum Medizincheck auf Schalke gewesen sein. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

12.02 Uhr: Es wird ein wichtiges Spiel für die Königsblauen. Nach dem Wochenende ist man wieder auf den letzten Platz abgerutscht, Köln liegt mit einem Vorsprung von fünf Zählern auf dem Relegationsplatz.

Dienstag, 19. Januar, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der nächsten Partie des FC Schalke 04. Hier bekommst du alle Informationen.