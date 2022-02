FC Schalke 04: Profi mit seiner Rolle unzufrieden – deutliche Ansage an Grammozis

In der Hinrunde war Marius Bülter beim FC Schalke 04 aus der Startelf gar nicht mehr wegzudenken. Warum auch? Der Stürmer traf und traf und war sogar als Vorlagengeber sehr erfolgreich.

Doch dann musste er plötzlich wegen eines Infekts zwei Spiele aussetzen und konnte auch nicht mit der Mannschaft trainieren. Die vergangenen vier Spiele fand er sich dann auf der Bank des FC Schalke 04 wieder. Jetzt macht er eine deutliche Ansage gegenüber S04-Trainer Dimitrios Grammozis.

FC Schalke 04: Profi mit seiner Rolle unzufrieden

Nutznießer seiner Ausfallzeit war Marvin Pieringer. Der 22-Jährige wurde im Laufe der Saison immer stärker und erkämpfte sich schließlich einen Stammplatz. Die vergangenen sechs Pflichtspiele, gegen Kiel fehlte er gelbgesperrt, stand Pieringer in der Startelf und wusste zu überzeugen.

FC Schalke 04 | Die nächsten Gegner:

Fortuna Düsseldorf (13.02, 13.30 Uhr/Auswärts)

SC Paderborn (18.02, 18.30 Uhr/Heim)

Karlsruher SC (26.02, 13.30 Uhr/A)

Auch beim 2:1-Sieg gegen Jahn Regensburg am vergangenen Wochenende war Pieringer wieder in der Anfangsformation, während Bülter einmal mehr auf der Bank Platz nahm. „Man ist nie zufrieden, wenn man nicht spielt“, sagte der Angreifer gegenüber der „WAZ“ und fügte hinzu: „Aber sicherlich war da auch ein bisschen Wut dabei.“

FC Schalke 04: Bülter muss Entscheidung des Trainer akzeptieren

28 Minuten vor dem Ende beim Stand von 0:1 aus Schalker Sicht kam Bülter dann rein und war der Matchwinner. Der Stürmer bereitete beide Treffer von Simon Terodde und Malick Thiaw vor. Ein deutliches Bewerbungschreiben für S04-Trainer Dimitrios Grammozis.

Die Entscheidung des Trainers muss er „leider akzeptieren“, erklärt Bülter. „Man kann sauer auf den Trainer sein, das ist ganz normal. Aber in der Mannschaft herumzustänkern, bringt niemandem etwas.“

FC Schalke 04 gegen Düsseldorf wieder mit Bülter in der Startelf?

Dennoch sieht sich Bülter selbst als Führungsspieler und hofft daher auch auf einen Startelf-Einsatz gegen Fortuna Düsseldorf. Dabei füllte er seine Rolle als Joker gegen Regensburg stark aus. Von der Bank aus kommen will er aber nicht immer.

Ob Marius Bülter gegen Fortuna Düsseldorf in der Schalker-Startelf steht? Foto: IMAGO / Team 2

„Ich werde in der Trainingswoche Gas geben. Dann wird man sehen“, sagt er in der „WAZ“. In der laufenden Saison kommt Bülter auf acht Tore und elf Torvorlagen im Pokal und in Liga. Ob er dann gegen die Düsseldorfer wieder seine Chance in der Startelf bekommt? (oa)