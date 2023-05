FC Schalke 04: Spieler verabschiedet sich von seinem Klub – schnappt S04 jetzt zu?

Der Abstieg des FC Schalke 04 ist besiegelt, nun beginnen offiziell die Vorbereitungen auf die 2. Liga. Keine Frage, der Kader wird sich verändern. Das wäre aber wohl auch bei einem Klassenerhalt so geblieben.

Vor allem auf der Torwart-Position wird sich der FC Schalke 04 verstärken müssen. Alexander Schwolow wird zu Hertha BSC zurückkehren, Ralf Fährmann braucht also einen neuen Konkurrenten. Der könnte aus der Bundesliga kommen.

FC Schalke 04: Schnappt S04 bei Dahmen zu?

Ein Name, der mit dem FC Schalke 04 in der Vergangenheit oft in Verbindung gebracht wurde, ist Finn Dahmen. Der Torhüter hat jetzt offiziell mitgeteilt, den FSV Mainz 05 am Saisonende zu verlassen. Dahmen wird seinen Vertrag nach 15 Jahren nicht verlängern.

„Ich glaube, es ist notwendig, dass ich jetzt den nächsten Schritt mache, bin aber sehr dankbar für die Zeit hier“, sagte der Keeper und erklärte, dass es „sehr komisch“ sei, bald nicht täglich zum Bruchweg zu fahren. „Ich war mein ganzes Leben hier, das wird auf jeden Fall ein großer Schritt.“ Für sein Ziel, sich als „gestandener Profi in der ersten Liga zu etablieren“, sei dies aber nötig.

Dahmen spielte zuvor in der Jugend von Eintracht Frankfurt, ehe er 2008 zu den Mainzern wechselte. Über verschiedene Jugendteams arbeitete der Torhüter sich bis zu den Profis hoch, für die er 2021 im Alter von 22 Jahren gegen FC Bayern debütierte. Doch danach folgten nur 13 weitere Pflichtspiele im Mainzer Tor, weshalb der 25-Jährige jetzt eine neue Herausforderung sucht.

S04 braucht einen neuen Torhüter

Ob diese Herausforderung beim FC Schalke 04 sein wird? Neben den Königsblauen zählen auch der PSV Eindhoven, Hertha BSC und der FC Augsburg zu den Interessenten, die Dahmen gerne unter Vertrag nehmen wollen. Außerdem soll es für den Torhüter auch Optionen aus der englischen Championship, der zweiten Liga, geben. Dahmen plant allerdings eher, in Deutschland zu bleiben.

Bei den Gelsenkirchenern sucht man aktuell nach einem neuen Torhüter für die kommende Spielzeit. Alexander Schwolow wird nach seiner Leihe zu Hertha BSC zurückkehren. Ralf Fährmann hat bei den Knappen noch einen Vertrag bis 2025 und Michael Langer könnte im Sommer wohl seine Karriere beenden. Es bleibt dann nur noch Justin Heekeren, weshalb S04 einen weiteren Torwart verpflichten wird.