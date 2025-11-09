Es hört nicht auf! Schalke-Profi wie vom Pech verfolgt

Der FC Schalke 04 hat wieder zurückgeschlagen. Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt (0:4) und der Liga-Pleite gegen den Karlsruher SC (1:2), folgte gegen die SV Elversberg wieder ein 1:0-Sieg.

Und dieser war von großer Bedeutung. Das Team von Miron Muslic hat gezeigt, dass es sich von Niederlagen nicht unterkriegen lässt und immer gefestigt bleibt. Doch ein Schalke-Profi konnte gegen Elversberg nicht mitwirken – und das ist für ihn richtig bitter.

Schalke-Youngster wieder verletzt

Von besonderer Bedeutung ist der Sieg des FC Schalke auch aufgrund der kritischen personellen Lage. Königsblau ist im enormen Verletzungspech (hier mehr dazu) und das zeigte sich auch in der Startaufstellung Schalkes. Der 17-jährige Mika Wallentowitz stand erstmals in seiner noch jungen Karriere in der Startelf von S04. Beim 1:0 Sieg konnte er allerdings einen positiven Eindruck hinterlassen.

Grund dafür ist auch, dass Peter Remmert nicht mitwirken konnte. Der Schalke-Youngster ist derzeit vom Pech verfolgt. Der Offensivmann fehlte Schalke wochenlang aufgrund von einer Sprunggelenksverletzung. Gegen den Karlsruher SC konnte er dann als Joker wieder mitwirken. Doch gegen Elversberg folgt der Rückschlag.

Länderspielpause kommt gelegen

Denn nach dem Aufwärmen war für Remmert bereits Schluss! Der 20-Jährige kam gemeinsam mit dem Team aus den Kabinen, doch musste nach wenigen Minuten bereits abbrechen. Trainer Muslic brachte nach dem Spiel auf der Pressekonferenz Licht ins Dunkle: „Einen weiteren Rückschlag gab es bereits beim Aufwärmen“, angesprochen auf die schwierige Personallage. Über Remmerts Verletzung fügte er hinzu: „Peter Remmert war zwei Minuten auf dem Platz und hat gesagt, er spürt seinen Oberschenkel – wieder einer weniger.“

Wie lange Remmert jetzt wieder fehlen wird, ist unklar. Möglicherweise hat Schalke aber auch Glück und kann nach der Länderspielpause wieder auf ihn setzen. Denn die verletzten Schalke-Stars haben nun zwei Wochen lang die Gelegenheit, sich wieder auszukurieren – mit Muslics Hoffnung, bald wieder aus dem Vollen schöpfen zu können