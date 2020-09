FC Bayern München: Nach nur drei Monaten! Verlässt ausgerechnet ER den Verein schon wieder?

am 28.09.2020 um 20:02

München. Erst Anfang Juli wechselte Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern.

Knapp drei Monate sind seit dem umstrittenen Wechsel vergangen. Denn Nübel fiel durch den ablösefreien Abgang nicht nur bei den Schalker Fans in Ungnade, auch verstanden viele nicht, warum sich der talentierte Keeper freiwillig auf die Bank setzten will. Denn die klare Nummer eins bei Bayern München bleibt vorerst Manuel Neuer.

FC Bayern: Ex-Schalker Alex Nübel könnte schon wieder weiterziehen

Doch offenbar könnte Nübel bereits schon wieder München verlassen. Wie „Sport1“ berichtet, soll ein Wechsel des FC Bayern-Keepers in dieser Transferperiode längst nicht ausgeschlossen sein. Im Raum steht ein Leihgeschäft.

Nübel soll irritiert gewesen sein, dass er beim 1:4 gegen Hoffenheim nicht einmal auf der Bank saß. Da erhielt Sven Ulreich als Nummer zwei den Vorzug.

Flick über Nübel: „Wir sind mit Alex Nübel sehr, sehr zufrieden“

„Er kennt einfach unsere Philosophie“, sagte Bayern-Coach Hansi Flick mit Blick auf die Entscheidung. Man habe aufgrund einer kurzen Vorbereitungszeit „wirklich wenige Trainingseinheiten gehabt".

Weiter erklärte Flick nach dem Spiel in Sinsheim. „Wir sind mit Alex Nübel sehr, sehr zufrieden, wie er sich bei uns präsentiert.“

Was macht Sven Ulreich?

Nübel also aktuell nur Nummer drei in München? Kein Wunder, dass eine Leihe da zum Thema wird. Interessenten soll es laut „Sport1“ genug geben. Die Frage dürfte eng an die Zukunft von Sven Ulreich geknüpft sein. Dessen Vertrag läuft bis 2021. Eine Verlängerung steht aktuell nicht zur Diskussion, auch Anfragen für den Ex-Stuttgarter soll es keine konkreten geben.

Fliegt Alexander Nübel demnächst für ein anderes Team?

Die Bayern dürften gut beraten sein, die T-Frage zeitnah zu klären, um keine unnötige Unruhe aufkommen zu lassen.

Auch bei Nübels Ex-Verein Schalke 04 tut sich etwas auf der Torhüter-Position. Es bahnt sich ein Torwarttausch an. (ms)