FC Bayern und Schalke geschockt: Hat die Corona-Krise jetzt DIESE Auswirkungen auf die Bundesliga?

Fans des FC Bayern München und des FC Schalke 04 sind geschockt! Die Corona-Krise lähmt den deutschen Profifußball nun bereits seit zwei Wochen.

Jetzt könnte es allerdings zu noch viel drastischeren Auswirkungen als einer Saison-Unterbrechung kommen.

FC Bayern und Schalke: Droht jetzt dieses Corona-Szenario?

In England ist man schon einen Schritt weiter als in Deutschland: Zahlreiche Ligen haben drastisch auf die Coronavirus-Pandemie reagiert und den Spielbetrieb nicht nur unter- sondern abgebrochen. Konkret geht es um alle Wettbewerbe in der siebten Liga und darunter. Bei den Frauenteams wurden alle Wettbewerbe unterhalb der zweiten Liga abgesagt.

Das für Amateurligen zuständige National League System (NLS) hat diese Entscheidung in Absprache mit dem englischen Fußballverband FA getroffen. Die FA ist auch für die Profiligen in England zuständig. Droht also ein Abbruch-Szenario auch für die englischen Profiligen? Und wie reagieren die deutschen Klubs auf den Vorstoß in England?

Englische Liga könnte Tabu brechen

Fraglich ist, ob und wann die englischen Profiligen nachziehen und die laufende Saison abbrechen. In den Amateurligen wurden alle Ergebnisse der Saison annulliert, es gibt keine Meister, keine Auf- und Absteiger.

Sollte man sich in Deutschland ein Beispiel an diesem drastischen Schritt nehmen, würden vor allem der FC Bayern und Schalke hart getroffen: Während die Bayern nach Startschwierigkeiten auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft waren, lag Schalke nach der verkorksten Vorsaison in diesem Jahr immerhin auf Kurs Europa League.

Wegen der unklaren Folgen einer Abbruch-Saison, pocht die Deutsche Fussball Liga (DFL) aber immer wieder auf eine reguläre Beendigung der Liga noch vor Juli, damit es keine Probleme mit den Verträgen mancher Spieler gibt, die bis Ende Juni datiert sind.

Zuletzt hatte das DFL-Präsidium eine verlängerte Saison-Pause wegen der Corona-Krise vorgeschlagen (hier alle Infos>>>). Ein Saisonabbruch in einer Profiliga, in der hohe Geldsummen im Umlauf, gilt (noch) als Tabu.