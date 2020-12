FC Augsburg – FC Schalke 04: S04 verspielt Sieg in der Nachspielzeit ++ Schalke gibt nach Horror-Szene um Mark Uth Diagnose bekannt

Augsburg. 26 Ligaspiele sieglos: Geht der königsblaue Albtraum auch bei FC Augsburg – FC Schalke 04 weiter oder schaffen die Knappen endlich die Wende?

Wenn der FC Augsburg den FC Schalke 04 zum Duell empfängt, wollen die Schalker endlich den Fluch der vergangenen Monate besiegen und einen Dreier mit nach Hause nehmen.

FC Augsburg – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Wir berichten live von der Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem FC Schalke 04. Hier bekommst du schon vor dem Anpfiff alle Infos, die du brauchst.

--------------------

Aufstellungen:

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Framberger - Strobl, Gruezo, Khedira - Caligiuri, Vargas - Niederlechner

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Framberger - Strobl, Gruezo, Khedira - Caligiuri, Vargas - Niederlechner Schalke: Fährmann - Schöpf, Kabak, Stambouli, Sané, Oczipka - Mascarell, Serdar - Raman, Boujellab - Uth

--------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

FC Augsburg – FC Schalke 04 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Caligiuri (32.), 1:1 Raman (52.), 1:2 Boujellab (61.), 2:2 Richter (90.+3)

Platzverweis: Niederlechner (Gelb-Rot, 53.)

--------------------

Nach der Begegnung: Nach der Partie teilt Schalke mit, dass Mark Uth mit einer Gehirnerschütterung davongekommen ist. Vorsichtshalber bleibt er eine Nacht im Krankenhaus.

Nach der Begegnung: Sascha Riether zeigt sich am "Sky"-Mikrofon enttäuscht: "Erst Rückstand, wieder durch eine Standard-Situation, dann super zurückgekämpft, dann noch die rote Karte und am Ende noch dieses Tor. Das ist wirklich ganz, ganz bitter."

90.+8: Feierabend!

Was für ein surreales Spiel! Erst warf die Horror-Szene um Mark Uth den S04 völlig aus der Bahn, dann kämpften sich die Königsblauen zurück und drehten die Partie sogar. Am Ende gleicht der FCA in der Nachspielzeit aus und verlängert die Schalker Negativserie: Seit mittlerweile 27 Spielen ist Schalke ohne Sieg.

90.+7: Schalke kriegt noch eine letzte Chance! Freistoß aus zentraler Position!

90.+4: Es ist unglaublich! Schalke verspielt in der Nachspielzeit den Sieg. Richter kommt sogar nochmal zum Abschluss und kann die Partie beinahe noch drehen.

90.+3: TOOOOOR für Augsburg!

Richter köpft nach Vorlage von Gregoritsch zum 2:2 ein und trifft direkt ins Schalker Fan-Herz.

90.+1: Es gibt noch einmal fünf lange Minuten oben drauf. Die gesamte Schalker Bank steht!

85.: Trotz Überzahl und einem guten Auftritt der Schalker im zweiten Durchgang müssen die Gäste hier bis zum Ende zittern. Das werden lange Schlussminuten.

82.: Schönes Solo von Bozdogan! Im Strafraum kann er sich den Ball auf den rechten Fuß legen und zieht flach ab. Der Versuch landet aber im Außennetz.

78.: Boujellab hat den Vorentscheid auf dem Fuß! er springt in eine scharf geschlagene Flanke von Raman, setzt den Ball aber über die Querlatte.

74.: Schalke-Fans halten den Atem an! Bei diesem Abschluss von Khedira fehlten aus kurzer Distanz nur wenige Zentimeter zum Ausgleich.

69.: Noch knapp 20 Minuten trennen den FC Schalke 04 vom ersten Sieg seit Januar. In Überzahl spricht vieles dafür, doch Schalke ist am Ende Schalke und hat schon häufiger negativ überrascht. Ein Tor müsste die Mannschaft von Trainer Manuel Baum idealerweise noch nachlegen.

61.: TOOOOOR für Schalke!

Schalke führt! Wirklich! Boujellab vollendet eine schöne Kombination der Knappen und überwindet Gikiewicz. Der erste Bundesliga-Treffer für den Youngster.

56.: Niederlechner muss tatsächlich runter. Der Videoassistent darf den Regeln entsprechend nicht eingreifen, denn es handelt sich schlicht um eine einfache gelbe Karte, aber eben die zweite für Niederlechner. Der VAR hätte sich nur bei einer glatten Roten melden dürfen.

53.: Gelb-Rote Karte für Niederlechner!

Eigentlich eine harmlose Szene. Im Luftduell mit Sané fliegt der Augsburger an Sané vorbei, erwischt ihn dabei leicht im Gesicht. Der Schalker Innenverteidiger bleibt mit Schmerzen liegen, aber eine Gelb-rote darf es dafür eigentlich nicht geben.

52.: TOOOOOR für Schalke!

Diesmal passt er! Raman nutzt einen Augsburg-Fehler und überwindet Gikiewicz.

51.: Große Chance für Raman, auch wenn hier nicht ganz klar ist, ob er bei der Ballannahme im Abseits stand. Am Ende setzte er den Ball nach einem Lauf über das halbe Feld ohnehin rechts am Kasten vorbei.

46.: Weiter geht es! Bringt die frohe Kunde über Uths verbesserten Zustand einen zusätzlichen Motivationsschub für die Knappen?

45.+16: Halbzeit!

Die rein sportliche Analyse: Schalke fängt sich erneut ein Standard-Gegentor und kämpft wieder mal gegen einen Rückstand. Allerdings überschattet das Uth-Drama alles, was danach im fußballerischen Kontext passierte. Immerhin: Dem Stürmer geht es wieder besser, er ist ansprechbar.

Gute Nachrichten: @Mark_Uth ist ansprechbar und stabil. Er ist zusammen mit unserem Mannschaftsarzt auf dem Weg in die Klinik.



Weiterhin gute Besserung, Mark!



⏱️ 45' | #FCAS04 1:0 | #S04 — FC Schalke 04 (@s04) December 13, 2020

45.+15: Es ist heute wie verhext! Wieder prallen zwei Spieler mit dem Kopf zusammen. Sowohl Serdar als auch Niederlechner können sich allerdings recht schnell wieder berappeln und weiterspielen.

45.+13: Schalke schlägt sich hier trotz des Schocks zu Beginn eigentlich recht gut. Die letzte Konsequenz fehlt jedoch.

45.+6: Die "Sportbild" vermeldet derweil positive Neuigkeiten aus Augsburg. Laut Chefreporter Tobi Altschäffl ist der Stürmer ansprechbar und auf dem Weg ins Klinikum.

Der bewusstlose Mark Uth wird von Sanitätern behandelt, kriegt auf dem Platz eine Infusion gelegt. Foto: imago images / Poolfoto

45.+5: Die Zweikämpfe bleiben hart. Niederlechner sieht Gelb, weil er gegen Kabak den Fuß draufhält, Sané räumt den Augsburger nur wenig später mit einer unnötigen Grätsche ab - ebenfalls Gelb.

45.+3: Es gibt 15 Minuten Nachspielzeit wegen der langen Behandlungspause.

43.: Insgesamt ist es mittlerweile eine ausgeglichene Partie. Die Uth-Szene überschattet jedoch das gesamte Spiel. Schalke gab via Twitter den Führungstreffer der Augsburger nur nüchtern bekannt. Viele Fans reagierten mit Kommentaren wie "Ergebnisse interessieren gerade niemanden" und ähnlichen deutlichen Aussagen.

Wir sind schockiert. @Mark_Uth ist nach einem Zweikampf in der Luft bewusstlos zu Boden gegangen, wird aktuell auf dem Platz behandelt.



Das Spiel ist unterbrochen.



⏱️ 11' | #FCAS04 0:0 | #S04 — FC Schalke 04 (@s04) December 13, 2020

34.: Boujellab ist derweil wieder im Einsatz.

32: TOOOOR für Augsburg!

Jetzt passiert auch sportlich etwas. Ex-Schalker Caligiuri versenkt einen Freistoß von weit links außen. Wieder ein Standard-Gegentor für S04.

31.: Boujellab bekommt hier einen Verband um den Kopf, kann aber möglicherweise sogar weiterspielen.

30.: Das gibt es nicht! Auch bei Boujellab scheint es sich um etwas Schwerwiegenderes zu hadeln. Diesmal sind zwar keine Sanitäter dabei, aber auch ihn muss der Ärzte-Stab der Schalker intensiv behandeln.

27.: Nach diesem Spiel wird man sich auch die Frage stellen müssen, ob es richtig war, hier zügig weiterzuspielen. Es gibt erneut einen Kopf-Zusammenstoß! Diesmal trifft es Boujellab - auch er muss behandelt werden.

23.: Noch einmal zur Szene, die bisher das ganze Spiel überschattet: Der Zweikampf war eigentlich ein "normaler" Zusammenprall. Uth ging jedoch sofort regungslos zu Boden, musste nach langer Behandlung auf einer Trage fixiert vom Platz getragen werden.

21.: Fraglich, wie hier jetzt ein normales Fußballspiel zustande kommen soll. Beide Mannschaften werden nicht einfach wieder in den Wettkampfmodus schalten können.

19.: Irgendwie soll es jetzt, so schwer das ist, weitergehen. Schiedsrichter Gräfe spricht aber zunächst noch mit den Trainern. Baum bringt Bozdogan für Uth ins Spiel. An dieser Stelle wünschen natürlich auch wir gute Besserung!

15.48 Uhr: Uth wird mit einer Trage vom Platz geholt, ein Sanitäter hält den Tropf. Der Stürmer regt sich nicht sichtbar. Es ist noch immer unklar, wie es ihm geht.

11.: Ein eigentlich harmloser Zweikampf führte zu der Situation. Uth verlor offenbar sofort das Bewusstsein. Noch immer wird er von zahlreichen Sanitätern behandelt. Die Situation ist unklar. Sein Gegenspieler betet nach dem Zweikampf.

10.: Eine irre Szene! Mark Uth prallt mit dem Kopf eines Gegenspielers zusammen, geht sichtlich benommen zu Boden. Sanitäter eilen herbei und der Stürmer muss vom Ärzteteam behandelt werden!

9.: Die Partie startet wie erwartet: Viele körperliche Duelle und intensives Zweikampfverhalten auf beiden Seiten. Augsburg ist wieder vollzählig.

7.: Schalke kommt gut ins Spiel. Jetzt gibt es eine verletzungsbedingte Unterbrechung: Augsburgs Gumny wird nach einem Zusammenprall mit Stambouli außerhalb des Spielfelds am Knie behandelt. Überzahlspiel deshalb für S04.

1. Minute: Los geht es! Gelingt der Mannschaft von Trainer Manuel Baum heute endlich der befreiende Sieg? Die Vorzeichen lassen ein enges Kampfspiel vermuten.

--------------------

15.01 Uhr: In einer guten halben Stunde rollt in Augsburg der Ball. Mit einem Sieg könnte S04 zumindest den letzten Tabellenplatz verlassen, würde Mainz hinter sich lassen und wäre dann 17.

14.44 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Bei S04 kann Sané sein Comeback feiern. Fährmann steht wieder im Tor. Hier die Übersicht.

Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Framberger - Strobl, Gruezo, Khedira - Caligiuri, Vargas - Niederlechner

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Framberger - Strobl, Gruezo, Khedira - Caligiuri, Vargas - Niederlechner Schalke: Fährmann - Schöpf, Kabak, Stambouli, Sané, Oczipka - Mascarell, Serdar - Raman, Boujellab - Uth

13.51 Uhr: Und wieder schlechte Nachrichten für Schalke. Amine Harit ist mit Knieproblemen in Gelsenkirchen geblieben, fällt heute aus. Und das, obwohl er am Mittwoch erst nach Suspendierung begnadigt wurde. Ob ihn die Verletzung sogar länger rauswirft, ist unklar.

12.10 Uhr: Der S04 steht in Augsburg heftig unter Druck. Und die bisherigen Ergebnisse an diesem Spieltag machen alles noch schlimmer. Die Siege von Köln (1:0 in Mainz) und Freiburg (2:0 gegen Bielefeld) haben Schalkes Rückstand aufs rettende Ufer auf sieben Punkte wachsen lassen. Mehr denn je droht der S04 bei einer Niederlage heute den Anschluss zu verlieren.

Sonntag, 8.15 Uhr: Vor der Abreise nach Augsburg gab es für die S04-Profis eine dicke Überraschung. An der Arena warteten eine Menge Ultras, um die Spieler vor den anstehenden wichtigen Wochen noch einmal richtig einzupeitschen. Das Video siehst du hier >>

22.23 Uhr: Gegen Augsburg könnte ausgerechnet Amine Harit sein Schalke-Comeback feiern. Der vor Kurzem suspendierte Spielmacher wurde von Trainer Manuel Baum begnadigt. Dieser stellt ihm jetzt sogar einen Einsatz gegen den FCA in Aussicht. Harit habe „es sich verdient, eine zweite Chance zu bekommen“.

--------------------

S04-Top-News:

--------------------

17.06 Uhr: Für drei Stars des Spiels ist die Begegnung auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Daniel Caligiuri, Michael Gregoritsch und Manuel Baum. Während der FCA-Spieler Caligiuri von 2017 bis zum vergangenen Sommer das blau-weiße Trikot überstreifte, stürmte sein Teamkollege Gregoritsch in der Rückrunde der vergangenen Saison am Berger Feld. S04-Coach Baum fungierte von 2016 bis 2019 als Cheftrainer der Fuggerstädter.

--------------------

Die vergangenen 3 Duelle:

FC Schalke 04 – FC Augsburg 0:3

Bundesliga, 24.05.2020

0:3 Bundesliga, 24.05.2020 FC Augsburg – FC Schalke 04 2:3

Bundesliga, 03.11.2019

2:3 Bundesliga, 03.11.2019 FC Schalke 04 – FC Augsburg 0:0

Bundesliga, 05.05.2019

--------------------

Samstag, 12. Dezember, 14.03 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen! In diesem Live-Ticker bekommst du schon vor dem Anpfiff alle wichtigen Infos rund um die Partie. Und natürlich sind wir auch live dabei, wenn der Ball rollt – morgen ab 15.30 Uhr.

--------------------

Spieldaten:

Anstoß: 13. Dezember 2020, 15.30 Uhr

Ort: WWK-Arena (Augsburg)

(the)