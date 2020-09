Ex-Schalke-Star Julian Draxler vor Wechsel? HIER ist er im Gespräch

am 26.09.2020 um 12:23

Im August 2015 verließ Julian Draxler den FC Schalke 04 in Richtung Wolfsburg. Inzwischen steht der 27-Jährige Paris Saint-Germain unter Vertrag. Aber wie lange noch?

Beim französischen Serienmeister hat der Ex-Schalke-Star nämlich einen schweren Stand. Außerdem braucht PSG dringend frisches Geld für Neuverpflichtungen, Julian Draxler gilt als Verkaufskandidat.

Ex-Schalke-Star soll Geld in die Kassen spülen

Auch seine Vertragslaufzeit spielt eine Rolle. Denn: Das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers an der Seine läuft nur noch bis zum Sommer 2021.Es besteht in diesem Sommer also letztmalig die Möglichkeit, mit dem deutschen Nationalspieler Kasse zu machen.

Die Profi-Karriere von Julian Draxler:

bis 2015: FC Schalke 04

2015 bis Januar 2017: VfL Wolfsburg

Aktuell: Paris Saint-Germain

Ein möglicher Abnehmer könnte jetzt gefunden sein. Wie der russische Sportsender „Match TV“ berichtet, zeigt Zenit St. Petersburg Interesse an einer Verpflichtung von Draxler. Als Ablöse ruft Paris dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro auf.

Zuletzt schenkte PSG-Trainer Thomas Tuchel Julian Draxler zweimal in Folge über 90 Minuten das Vertrauen. Foto: imago images/PanoramiC

Zenit wird wie Schalke von Gazprom gesponsort

Die Russen, die wie Schalke von Gazprom gesponsert werden, könnten das Geld sicherlich aufbringen. Dennoch: Draxler selbst hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wohl er sich in der französischen Hauptstadt fühlt.

Zuletzt ließ ihn PSG-Trainer Thomas Tuchel sogar zweimal in Folge über 90 Minuten ran. Aber: Laut „Corriere dello Sport“ soll der geborene Gladbecker auch in Italien bei Lazio Rom angeboten worden sein.

Es werden also spannende Tage bis zum Transferschluss am 5. Oktober! (mk)