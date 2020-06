Eintracht Frankfurt – Schalke 04 im Live-Ticker: Nächster Rückschlag für S04?

Am Mittwochabend kommt es in der Bundesliga zum Spiel Eintracht Frankfurt – Schalke 04.

Nach 13 Spielen ohne Sieg will Schalke in Frankfurt endlich mal wieder gewinnen. Platzt der königsblaue Knoten in der englischen Woche?

Frankfurt – Schalke im Live-Ticker

Das Hinspiel gewann Schalke mit 1:0. Wer kann sich im Rückspiel durchsetzen?

Alle Infos zum Bundesliga-Spiel zwischen Frankfurt und Schalke im Live-Ticker!

Frankfurt – Schalke -:- (-:-)

Tore:

+++ „FC Schalke 04 tritt die eigene Identität in die Tonne“ - DIESE Aussagen schocken +++

Mögliche Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp – Abraham, Hinteregger, Ndicka – Kohr, Rode – da Costa, Kamada, Kostic – Silva, Dost

Schalke: Nübel – Kenny, Kabak, Oczipka, Miranda – McKennie – Schöpf, Bozdogan – Boujellab – Gregoritsch, Kutucu

15.34 Uhr: Das Hinspiel hatte Schalke mit 1:0 für sich entschieden. Benito Raman erzielte in der 53. Minute das entscheidende Tor. Der Belgier fehlte zuletzt angeschlagen, ist laut David Wagner aber am Mittwochabend wieder eine Option. Gleiches gilt für Rabbi Matondo.

11.19 Uhr: Die Eintracht liegt in der Tabelle einen Punkt hinter Schalke auf Platz 10. Dank eines 4:1 bei der Hertha am vergangenen Spieltag setzte die SGE der Abstiegsangst ein Ende. Nun geht es für die Frankfurter darum, in den drei verbleibenden Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen und auf Ausrutscher der Hoffenheimer zu hoffen. Dann wäre für die Eintracht sogar noch die Europa League drin.

8.54 Uhr: Die Schalker Rückrunden-Bilanz wirkt wie ein Horrorfilm. Aus den 14 bisherigen Rückrundenspielen holte S04 gerade mal acht Punkte. Umso erstaunlicher, dass Schalke rechnerisch noch Chancen auf den Einzug in die Europa League hat. Davon will Coach David Wagner aber nichts wissen: „Wir haben von 14 Rückrundenspielen nur eines gewonnen. Dann über Europa nachzudenken, wäre der vollkommen falsche Ansatz.“

Dienstag, 16. Juni, 7.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Schalke 04. Hier versorgen wir dich mit allen Informationen rund ums Spiel.