Entscheidung vor Dynamo Dresden – Schalke 04 getroffen! Fans schauen genau hin

Mit Dynamo Dresden – Schalke 04 steht die letzte Partie vor der Länderspielpause für Königsblau auf dem Programm. Mit einem Auswärtssieg am Sonntag (31. August) könnte S04 sogar vorübergehend auf die oberen Plätze rücken und einen guten Saisonstart veredeln.

Doch beim Revierklub übt man sich nach zwei zuvor völlig verkorksten Jahren in Bodenständigkeit. Das Ziel beim S04: Eine ruhige Saison spielen. Macht die Mannschaft von Miron Muslic am dritten Spieltag den nächsten Schritt dorthin? Jetzt ist eine wichtige Entscheidung für das Spiel Dynamo Dresden – Schalke 04 offiziell.

Hartmann pfeift Dynamo Dresden – Schalke 04

Robert Hartmann gehört seit Jahren zum etablierten Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter. Der 45-Jährige verfügt vor allem über eins: jede Menge Erfahrung. Wohl auch deswegen hat der DFB den Diplom-Betriebswirt auf die Spielleitung des Zweitliga-Krachers Dynamo Dresden – Schalke 04 angesetzt.

Im stimmungsgewaltigen Rudolf-Harbig-Stadion zu Dresden dürfte für Hartmann ein kühler Kopf gefragt sein. Die Fanlager beider Mannschaften sind für ihre lautstarke Unterstützung bekannt. Trotz einer über sechsstündigen Anfahrt dürfte der Schalker Gästeblock erneut ausverkauft sein.

Schlechtes Omen für Schalke?

Als Hartmanns Assistenten werden beim Spiel Dynamo Dresden – Schalke 04 im Übrigen Robert Kempter und Tobias Schultes fungieren. Vierter Offizieller ist Kevin Behrens, Video-Schiedsrichter sind Günther Perl und Markus Wollenweber.

Die letzten Spiele unter der Leitung von Hartmann liefen für Schalke 04 derweil alles andere als berauschend. Aus den letzten vier Partien konnte man keinen einzigen Sieg holen. Gegen Dynamo Dresden soll sich das nun ändern.

