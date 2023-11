Düsseldorf – FC Schalke 04: Fans haben kein Verständnis – Geraerts-Entscheidung sorgt für Kritik

Die Länderspielpause vorbei, die Peinlich-Pleite gegen Elversberg halbwegs verdaut. In Düsseldorf stand der FC Schalke 04 trotzdem direkt wieder unter Druck. Top-Gegner hin oder her: Der Turnaround musste gelingen.

Doch schon vor Anpfiff des Flutlichtspiels Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04 gab es einen ersten Aufschrei. Bei seiner Startelf nahm Karel Geraerts praktisch keine Veränderung vor. Und traf damit gleich drei Entscheidungen, mit denen viele Fans nicht einverstanden waren.

Düsseldorf – FC Schalke 04: Kritik an Geraerts-Entscheidungen

Nur auf einer Position wechselte Geraerts im Vergleich zur Elversberg-Schmach: Ralf Fährmann kehrte ins Tor zurück. „Ich gebe ihnen eine zweite Bewährungschance“, sagte Geraerts vor dem Spiel über die fast unveränderte Aufstellung.

Eine klare Ansage, für die er wenig Verständnis erntete. Auch in der Landeshauptstadt setzte der Belgier damit wieder auf Bryan Lasme und Henning Matriciani. Davon waren die Fans überhaupt nicht begeistert.

„Möchte Geraerts uns ärgern?“

Lasme hatte dem S04-Spiel bis auf seine Geschwindigkeit bislang kaum etwas bieten können, immer wieder sichtlich Probleme mit dem Ball. Matriciani durchschreitet schon seit geraumer Zeit ein tiefes Formtal. Dennoch durften beide wieder von Beginn an ran. Die Fans hegten Zweifel, ob das eine gute Idee ist.

„Und wieder Matriciani und Lasme. Ich verstehe es einfach nicht…“

„Wieder Matriciani und Lasme. Möchte Geraerts uns ärgern?“

„Oh, schon wieder Matriciani und Lasme, das überrascht mich.“

„Lasme und Matriciani. Das wird nichts werden. Was soll der Mist?“

Statt Lasme hätten viele lieber Simon Terodde oder Talent Keke Topp in der Startelf gesehen. Und noch eine dritte Entscheidung wird hinterfragt. In der Länderspielpause hatte Karel Geraerts erstmals Steven van der Sloot eine Bewährungschance gegeben. Der Niederländer, als Rechtsverteidiger in Schalkes größter Problemzone zuhause, konnte beim Testspiel gegen Eindhoven überzeugen. Von Geraerts gab es sogar ein Sonderlob. In den Kader für Düsseldorf – FC Schalke 04 schaffte er es dennoch nicht. Und weil auch Cedric Brunner noch nicht fit genug ist, half am Ende eben wieder der formschwache Matriciani auf der rechten Schiene aus.

Im Spiel sahen sich die Fans dann mehr als bestätigt: Allerdings erwiesen sich nicht Matriciani und Lasme, sondern praktisch alle Knappen als Schwachpunkt. Der FC Schalke 04 ließ sich von Fortuna Düsseldorf in der Anfangsphase überrollen, kam erst spät aus den Startlöchern und kassierte am Ende die neunte Niederlage der Saison.