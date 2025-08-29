Große Sorgen vor Dresden – Schalke! S04 mit dringender Nachricht an Fans

Die Partie Dresden – Schalke markiert für Königsblau das letzte Spiel vor der ersten Länderspielpause der neuen Saison. Mit einem Sieg bei den Sachsen könnte S04 vorerst auf einen Tabellenplatz unter den ersten Drei klettern.

Doch das wird alles andere als einfach. Denn im Spiel Dresden – Schalke erwartet die Gäste vor allem eins: Eine stimmungsgewaltige Heimkulisse. Es bahnt sich eine hitzige Partie an, vor der Schalke 04 nun eine dringende Nachricht an seine Fans ausspricht.

Dresden – Schalke: S04 warnt vor Hochrisikospiel

Mit den Fans von Dynamo Dresden ist bekanntermaßen nicht immer gut Kirschen essen. Bereits bei dem ein oder anderen Spiel mit Beteiligung der SGD kam es zu Ausschreitungen. Folgerichtig hat die Stadt Dresden die Partie gegen Schalke 04 sowie drei weitere Heimspiele zu Hochrisikospielen erklärt. Das bringt einige Einschränkungen mit sich – auch für die Fans des S04.

Auch interessant: Star auf der Abschussliste – bleibt Schalke 04 trotzdem auf IHM sitzen?

So hat die Abteilung Fanbelange von Schalke 04 seine Fans am Donnerstag (28. August) mit einigen Informationen versorgt. Demnach sollte auf das Tragen von sichtbaren Schalker Fanutensilien während des gesamten Wochenendes in Dresden verzichtet werden – wohl aus Sicherheitsgründen.

Nur Lightbier im SGD-Stadion

Des Weiteren wird Fans, die beim Zutritt ins ausverkaufte Rudolf-Harbig-Stadion stark alkoholisiert sind, der Zutritt verweigert. Außerdem wird während des gesamten Spiels Dresden – Schalke nur Lightbier ausgeschenkt. Auch hier möchte man offenbar vorbeugen und etwaiges Gewaltpotenzial durch alkoholisierte Fans im Keim ersticken.

Mehr Nachrichten für Dich:

Die Verantwortlichen der Klubs sowie die örtlichen Sicherheitskräfte dürften also auf ein friedliches Fußballfest am frühen Sonntagnachmittag (31. August, 13.30 Uhr) hoffen. Auf Schalker Seite würde man sicher gerne die nächsten drei Punkte mit nach Hause nehmen.