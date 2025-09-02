Abgang kurz vor Dresden – Schalke! Baumann wird S04-Juwel offenbar los

Während die Mannschaft von Miron Muslic am Sonntagnachmittag (31. August) im Spiel Dresden – Schalke um drei Punkte kämpft, hat Frank Baumann abseits des Rasens alle Hände voll zu tun. Das Ende des Transferfensters steht kurz bevor.

Vor allem Spieler wie Henning Matriciani, Martin Wasinski oder Amin Younes stehen bei Königsblau auf der Abschussliste. Abnehmer für die S04-Profis lassen sich jedoch noch nicht finden. Nun aber sorgt ein möglicher Abgang vor Dresden – Schalke für Aufsehen.

Dresden – Schalke: Hamache vor Frankreich-Wechsel

Ilyes Hamache ist einer der großen Verlierer unter Neu-S04-Coach Muslic. Dass der Franzose mit dem Ball am Fuß jede Menge Potenzial besitzt, steht außer Frage. Doch der Flügelspieler findet im neuen und pressingintensiven System von Schalke 04 einfach keinen Platz. Keine einfache Situation für Spieler und Verein.

Kurz vor Ende des Transferfensters bahnt sich jedoch eine Lösung an. Wie die „L’Equipe“ berichtet, soll sich Schalkes Sportvorstand Frank Baumann mit dem französischen Zweitligist SC Amiens auf ein Leihgeschäft für Hamache geeinigt haben. Der Deal soll zudem eine Kaufoption beinhalten. In welcher Höhe sich diese befindet, ist allerdings nicht bekannt.

Schalke will Kader verkleinern

Damit kann Schalke 04 wohl die nächste Kaderleiche aus den Büchern streichen. Zumindest für die kommende Spielzeit dürfte Königsblau damit einiges an Gehalt sparen. Geld, das man anderer Stelle wieder einsetzen könnte. Auch auf der Zugangsseite könnte Königsblau noch tätig werden.

Frank Baumann bleibt vor Dresden – Schalke gerade einmal ein Tag, um den Kader des S04 noch umzukrempeln. Die gewünschten Abgänge wird Königsblau allerdings wohl nicht alle umsetzen können.